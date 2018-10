Eminem | il dio bianco del rap | non solo Donald Trump tra i freestyle più famosi di Slim

rockol

: Certo che a leggere la traduzione di Venom di Eminem è come leggere una traduzione fatta da un bimbo, anzi forse sa… - appartete : Certo che a leggere la traduzione di Venom di Eminem è come leggere una traduzione fatta da un bimbo, anzi forse sa… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) 17 ott 2018 - Entrato a gamba tesa in un mondo, quello dell'hip-hop, dominato dagli afroamericani,resta per moltissimi imbattuto. I primati che si porta addosso sono parecchi: dal primo oscar per un rapper, conquistato con 'Lose ...