Elisa Isoardi | «Ho scoperto di avere un tumore | rischiavo di perdere la voce»

Elisa Isoardi e la scoperta del tumore : il racconto della conduttrice : In un’intervista a Dipiù, Elisa Isoardi, conduttrice del programma La Prova del Cuoco e compagna del ministro dell’interno Matteo Salvini, ha ripercorso un periodo molto difficile della sua vita, un’esperienza davvero drammatica. Nelle sue parole l’angoscia vissuta alla notizia di avere un tumore alle corde vocali. Una notizia che la giornalista ha scoperto mentre conduceva una puntata di ”Uno Mattina”. La Isoardi era in ...

La Prova del Cuoco : 'Perché sono vestiti così?'. Marcia indietro per Elisa Isoardi dopo le critiche : Non c'è pace per La Prova del Cuoco. Il programma non riesce proprio a decollare, nonostante i cambiamenti apportati in corso d'opera. Il nuovo format, in cui la cucina e le...

Elisa Isoardi : “Ho scoperto di avere un tumore - il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito. Ho rischiato di perdere la voce” : “Ho avuto un tumore”. Il dramma del cancro ha toccato anche Elisa Isoardi. In una lunga intervista al settimanale DiPiù, la nuova conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. ...

Anna Moroni sbarca su Rete 4 e bacchetta Elisa Isoardi : "Prima era più spontanea" : Da lunedì 22 ottobre La Prova del Cuoco avrà un nuovo competitor, più agguerrito che mai: Ricette all'italiana, il programma del mezzogiorno di Rete 4, condotto da Davide Mengacci e (come anticipato da Tvblog) la new entry Anna Moroni. La cuoca 78enne ha spiegato il suo impegno sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni a Stefania Zizzari: "Una ricetta per ogni puntata. Italiana, semplice, e soprattutto voglio puntare sui consigli. Su come fare ...

«La Prova del Cuoco» - i consigli di Anna Moroni a Elisa Isoardi : «Sii più naturale» : La Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiLa Prova del Cuoco: il ritorno di Elisa IsoardiElisa Isoardi dovrebbe ritrovare la spontaneità, quella voglia di ...

Anna Moroni : ‘La prova del cuoco? Vorrei che Elisa Isoardi ritrovasse un po’ di naturalezza’ : Non le manca La prova del cuoco, ma Anna Moroni continua a seguire il programma che le ha dato la popolarità. Lo trova cambiato, ma com’è giusto che sia ogni conduttrice cuce su di sé la trasmissione. L’unico appunto che la simpatica cuoca si sente di fare alla nuova padrona di casa Elisa Isoardi è il seguente: “Certo, quando Elisa sostituì Antonella durante la gravidanza era più spontanea. Mi piacerebbe che ritrovasse un po’ di quella ...

Elisa Isoardi - regina de ‘La prova del cuoco’ - cambia look : ecco le foto : Dal punto di vista professionale questo è un periodo poco esaltante per Elisa Isoardi. La ‘sua’ prova del cuoco, infatti, sta facendo molta fatica a decollare e gli ascolti continuano a essere molto tiepidi. Il cambio di conduzione sembra aver pesato tantissimo sulle sorti del programma che per ben 18 anni è stato condotto con grande successo da Antonella Clerici e il pubblico lo fa notare costantemente, chiedendo a gran voce un suo ...

La Prova del Cuoco un flop? Elisa Isoardi su Instagram si consola con Matteo Salvini : La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi fatica a decollare. Per fortuna c’è l’amore di Matteo Salvini che pare sia il misterioso mittente degli enormi mazzi di rose che la presentatrice pubblica sul suo profilo Instagram. A dir la verità lei non fa cenno al vice premier, ma la dolcezza con cui guarda quei fiori fanno pensare che siano proprio omaggi del fidanzato per darle sostegno e affetto. Infatti, per Elisa non è facile il confronto ...

Antonella Clerici sempre più impegnata. Elisa Isoardi tradita dalla sigla : Antonella Clerici alla Prova del Cuoco? La possibilità di un suo ritorno si allontana. Lei è sempre più impegnata su altri progetti. A cominciare da Portobello. La trasmissione debutta il 27 ottobre e Antonellina pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in compagnia del pappagallo che sarà con lei in trasmissione e commenta: “Io e #portobello e’ amore”. La presentatrice indossa una giacca fucsia in contrasto ...

La Prova del Cuoco - la gaffe di Elisa Isoardi con Pino Insegno e le parole dell’ex autore del programma : “Con Antonella eravamo una famiglia” : Qualche giorno fa l’imprecazione di un Cuoco aveva fatto preoccupare Elisa Isoardi, si erano aggiunti nei giorni precedenti alcune voci provenienti dalla regia o ancora l’ingresso ritardato di Amadeus in studio perché impegnato in bagno. La Prova del Cuoco aggiunge agli episodi del primo mese di programmazione una nuova gaffe della conduttrice piemontese con l’ospite Pino Insegno. L’attore era presente in studio per ...

Antonella Clerici a La Prova del Cuoco : parla l’autore. Frecciatina a Elisa Isoardi : Antonella Clerici, presto in tv con Portobello, ritorna a La Prova del Cuoco? La notizia che il pubblico vorrebbe confermata. Per la prima volta parla l’autore della trasmissione, Beppe Bosin. Sul suo profilo Instagram ha postato un articolo con foto della Clerici dietro ai fornelli e commenta: Non ho mai detto una parola su La Prova del Cuoco dal 2 Giugno. Oggi Bruno Serato puó contare di nuovo sul suo ristorante e cucinare ogni giorno la ...

