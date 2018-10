Elisa a Radio Italia il 26 ottobre | come partecipare all’intervista per Diari aperti

Diari aperti è il nuovo album di Elisa anticipato da Se piovesse il tuo nome - singolo in radio dal 28 settembre : Il nuovo album di Elisa è Diari aperti. Dopo settimane di attesa è indicazioni, finalmente il titolo della prossima prova di studio dell'artista di Monfalcone che approderà sul mercato il 26 ottobre prossimo. Il naturale erede di ON sarà anticipato dal singolo Se piovesse il tuo nome, che arriverà in radio il 28 settembre prossimo. Elisa è appena tornata in radio con Quelli che restano, in duetto con Francesco De Gregori, con il quale ha dato ...