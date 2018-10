Effetto CR7 e il boomerang trasferte

Attenti - inizia la Cristiano League : la Coppa ha un Effetto magico su CR7 : Chiamatela pure la Cristiano League , in fondo ha i numeri per pretenderlo: ne ha vinte cinque, ha segnato più di tutti, 121 gol in 157 partite,, ma soprattutto ama quella Coppa più di qualsiasi altro ...

Udinese - Effetto CR7 : prezzi più alti per la gara contro la Juventus : Arriva Ronaldo e i prezzi dei biglietti aumentano. Gli effetti dello sbarco di CR7 nel campionato italiano si fanno vedere anche a Udine.I friulani affronteranno infatti in casa il portoghese e i compagni della Juventus il prossimo 7 ottobre, ma i prezzi dei tagliandi non saranno del tutto abbordabili. Si va da un minimo di […] L'articolo Udinese, effetto CR7: prezzi più alti per la gara contro la Juventus è stato realizzato da Calcio e ...