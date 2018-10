Effetti devastanti | Vergogna Ora è scontro tra M5s e Boeri

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il presidente dell'Inps torna a far sentire la sua voce. Titopunta il dito contro il condono varato del governo e parla di "". In audizione in Commissione Lavoro alla Camera,usa parole molto chiare: "Il condono contributivo, a differenza di condono fiscale - ha detto - ha un doppio effetto, non solo negativo sulla raccolta contributiva ma immediatamente anche un effetto sulla spesa e un effetto devastante sui conti del nostro istituto. Già per il fatto che se ne sia parlato abbiamo avuto una riscossione inferiore a quella che ci aspettavamo". L'analisi del presidente Inps non si ferma però solo qui.punta il dito anche contro quota 100 e il superamento della legge Fornero: "L"insieme delle misure annunciate, anche in Legge di Bilancio, costerebbe 7 miliardi il primo anno. Il costo salirebbe a 11,5 miliardi nel 2020 e quasi 17 miliardi, un punto di ...