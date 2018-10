Edoardo Pesce | pugile di Dogman | A volte ti scambiano per il cattivo che

Alberto Sordi - Luca Manfredi al lavoro sul film-tv per la Rai - con Edoardo Pesce : Dopo aver realizzato il film-tv dedicato al padre, Luca Manfredi torna sul piccolo schermo con un'altra biografia dedicata ad un altro pezzo da novanta della commedia italiana, ovvero Alberto Sordi. Lo racconta lui stesso in un'intervista ad Il Tempo: il regista, di cui l'anno scorso su Raiuno andò in onda In arte Nino, biografia dedicata al padre, sta lavorando a quella che sembra essere una vera e propria impresa.Raccontare la vita di ...

Edoardo Pesce sarà Alberto Sordi in ‘Storia di un commediante’ : La parabola artistica ed umana di Alberto Sordi sara' raccontata in un film per la TV che andra' in onda il prossimo anno. La pellicola ‘Storia di un commediante’ questo il titolo provvisorio, prodotta dalla Ocean Productions con il sostegno dell’Associazione Alberto Sordi, ripercorrera' la brillante storia personale e pubblica di uno dei più grandi attori italiani di sempre. Le riprese cominceranno nella prima meta' del 2019. Nato a Roma nel ...