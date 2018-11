Italiani sempre più pazzi per la Pizza : è la “schiscetta” preferita - Ecco i gusti più ambiti : Mette d’accordo tutti (24%), è fra i più conosciuti ed invidiati della cucina italiana (31%): per un italiano su due (52%) la Pizza a pranzo, batte pasta (43%) insalate (13%) e panini (39%). Tutti la amano, tant’è che c’è chi la mangerebbe ogni giorno (4%), perché “dà una certa soddisfazione a livello emotivo” (39%) e perché, essendo versatile, può essere mangiata ovunque (13%). Per il 14%, poi, favorisce la condivisione, rituale effettuato con ...

Ecco la pizza più originale del mondo. La fanno nel veronese : Arriva da Cerea (Verona) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche il neo detentore del titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua 'Valpoterra', in omaggio ai prodotti della Valpolicella a partire dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo vince infatti la terza edizione del contest internazionale #pizzaward, battendo centinaia di concorrenti e conquistando, allo stesso tempo, uno dei nove ...

Pizzaiolo di Gattinara vince Campionato del Mediterraneo : Ecco gli ingredienti della pizza regina : ... si è svolta a Marina di Pulsano, a Taranto, ed è stata organizzata per la terza volta dal gruppo Pgm, pizzaioli in giro per il mondo. Una famiglia di pizzaioli Giuseppe Giuliani, per tutti Beppe, ...

Dieta della pizza / Ecco come si può riuscire a dimagrire mangiando senza rinunciare a niente : Si può dimagrire mangiando comunque tutto senza rinunce? Questo è quello che promette la Dieta della pizza che sottolinea di poter perdere peso senza dover dimenticare ciò che piace.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:47:00 GMT)

La pizza romana sfida la classica napoletana con il suo stile “scrocchiarello” : Ecco il nuovo manifesto : In tutta Italia cresce l’attenzione per la pizza gourmet, e per la digeribilita’ di questa tipicita’ che vanta lievitazioni sempre piu’ lunghe con la tendenza avviata dal napoletano Enzo Coccia. Accanto alla blasonata maestria dei pizzaiuoli napoletani, la cui arte ha conquistato il riconoscimento Unesco, si sta imponendo il cosiddetto roman style. Quello che vede stendere l’impasto col mattarello e non a mano per ...