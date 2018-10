Ecco il presunto Misfit Vapor 2 | uno smartwatch con Wear OS elegante ma non troppo

Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro - parla la polizia di Las Vegas : “Ecco quanto sta accadendo” : Cristiano Ronaldo accusato di un presunto stupro da Kathryn Mayorga, tornata all’attacco dopo diversi anni spinta dal suo avvocato Il caso Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo capitolo. La polizia di Las Vegas è tornata a farsi sentire, chiarendo la posizione di CR7 il quale al momento non è indagato: “molto probabilmente Ronaldo verrà sentito, ma come persona interessata ai fatti, non come incriminato. Non c’è ...

Ronaldo - Ecco le carte dell’accordo segreto con Mayorga sul presunto stupro : Un accordo messo nero su bianco con cui Cristiano Ronaldo avrebbe comprato il silenzio di Kathryn Mayorga sulla presunta violenza subita dalla donna in un hotel di Las Vegas nel 2009. E’ quanto pubblicato oggi dalla rivista ‘Der Spiegel’, che la settimana scorsa ha sollevato il caso diffondendo le accuse della modella statunitense. Nei documenti firmati nel gennaio 2010, a pochi mesi dal presunto stupro, la Mayorga si impegnava ...

CR7 - Kathryn e il presunto stuproEcco il testo dell'accordo segreto : Spunta il testo dell’accordo segreto firmato da Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, che accusava il giocatore portoghese di averla stuprata nella sua camera il 13 giugno 2009 al Palms Hotel di Las Vegas. Le foto dell’accordo firmato nel 2010, il cui contenuto reso pubblico nei sui contenuti nei giorni scorsi, sono state pubblicate oggi dal quotidiano tedesco "Der Spiegel" Segui su affaritaliani.it

Omicidio a Sanremo : Ecco chi è il presunto assassino del medico : Omicidio a Sanremo: la persona fermata dalle forze dell'ordine è Vincenzo Mercurio, 54 anni, ex commerciante di Ventimiglia. In passato aveva aggredito un oculista con un bastone. Omicidio a Sanremo: ...

Ecco il presunto Pixel Stand - il caricabatterie wireless per i Google Pixel 3 : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL saranno presentati il 9 ottobre, e insieme ad essi dovrebbe arrivare Google Pixel Stand: Ecco un primo render stampa non ufficiale della nuova base per la ricarica wireless. L'articolo Ecco il presunto Pixel Stand, il caricabatterie wireless per i Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Ecco le specifiche e i render del presunto caricabatterie wireless di Huawei in arrivo coi Mate 20 : A meno di un mese dal lancio Ecco uno dei probabili accessori che dovrebbe arrivare con i nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Si tratta di un caricabatterie wireless piuttosto elegante chedovrebbe garantire tempi di ricarica piuttosto brevi secondo la presunta scheda tecnica trapelata in queste ultime ore. L'articolo Ecco le specifiche e i render del presunto caricabatterie wireless di Huawei in arrivo coi Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Ecco il presunto smartphone Nubia con doppio schermo : Sul social network cinese Weibo sono state pubblicate due foto che mostrano quello che dovrebbe essere uno smartphone con doppio schermo di Nubia L'articolo Ecco il presunto smartphone Nubia con doppio schermo proviene da TuttoAndroid.

MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA/ Insieme dopo il presunto litigio : "Ecco cos'è successo tra noi" (Verissimo) : Va in onda domani, 15 settembre, la prima puntata di Verissimo. La nuova stagione si apre col botto: in studio ci sono BOLDI e De SICA, pronti a chiarire i motivi della separazione.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:54:00 GMT)

Dopo la recensione Ecco l’unboxing del presunto Google Pixel 3 XL - con nuovi sample fotografici : Dopo la recensione completa, ecco il video dedicato all'unboxing di quello che dovrebbe essere Google Pixel 3 XL, anche se inizia a sorgere qualche dubbio. L'articolo Dopo la recensione ecco l’unboxing del presunto Google Pixel 3 XL, con nuovi sample fotografici proviene da TuttoAndroid.