Ecco chi comanda davvero in Cdp

Rc auto equa in manovra - i dubbi : Ecco chi potrebbe colpire e in che modo : Uno dei punti più controversi e preoccupanti della manovra è quello relativo alla Rc auto 'equa' , così come da intenzioni del governo. Una norma che potrebbe aprire un caso, soprattutto se non si ...

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

Ecco come cambierà Android per adeguarsi alle richieste della Commissione Europea : Dopo aver ricevuto una multa record dalla UE per abuso di posizione dominante riguardante Android, Google presenta il suo appello e annuncia nuove misure per adeguarsi. L'articolo Ecco come cambierà Android per adeguarsi alle richieste della Commissione Europea proviene da TuttoAndroid.

Fabrizio Corona dichiara : “Sarei andato al GF Vip - ma la Blasi ha imposto il veto”. Ecco da cosa nasce l’astio tra i due : Fabrizio Corona non andrà al Grande Fratello Vip e la colpa potrebbe essere di Ilary Blasi che avrebbe messo un L'articolo Fabrizio Corona dichiara: “Sarei andato al GF Vip, ma la Blasi ha imposto il veto”. Ecco da cosa nasce l’astio tra i due proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ecco chi in Piemonte "lavora la vigna senza scorciatoie" secondo la guida Slow Wine : Slow Wine è giunta alla nona edizione e sempre di più si connota per il rigore nel segnalare e premiare esclusivamente vini e cantine che lavorano la vigna senza cercare scorciatoie. «Se dovessimo ...

Venezia - Ferrara - Napoli - Ravenna : Ecco i siti Unesco a rischio entro il 2100 : Una simulazione effettuata dai ricercatori coordinati da Lena Reimann, dell’università di Kiel, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Communications, ha rilevato che a causa di erosione delle coste o inondazioni dovute dell’innalzamento del livello del mare, nel Mediterraneo almeno 79 località patrimonio dell’Unesco potrebbero essere cancellate: ben 37 rischiano di essere colpite da un’inondazione nei prossimi ...

Ecco cosa succede se sciogli in bocca mezzo cucchiaio di curcuma e miele : Ecco come prepararlo La curcuma è una delle spezie più popolari al mondo con eccezionali caratteristiche culinarie e medicinali. E' stata utilizzata nella medicina indiana, ayurvedica e cinese per ...

Infortuni Roma : Ecco chi recupera per la Spal : Quello di Perotti non è l’unico Infortunio con cui la Roma deve fare i conti. I giallorossi in infermeria sono infatti tre. Secondo la Gazzetta dello Sport, il più vicino al rientro potrebbe essere Javier Pastore, bloccato nel derby da una lesione al polpaccio e ora candidato alla convocazione in vista dell’impegno con la Spal. Le condizioni di De Rossi e Kolarov, entrambi ai box per una frattura alla falange del quinto dito ...

Ecco la strategia di Renzi e Minniti per accerchiare Zingaretti : E’ tutto pronto per la candidatura di Marco Minniti. La vecchia squadra dalemiana è già all’opera per lui: da Nicolino Latorre a Peppino Caldarola hanno già cominciato a lavorare ventre a terra. Ma sta lavorando, benché nell’ombra, anche Matteo Renzi. L’ordine di scuderia ai suoi è chiaro: è l’ex mi

Gli specchietti hanno i giorni contati. Ecco cosa li sostituirà : Quotidianamente usiamo gli specchietti retrovisori. Lo facciamo quando dobbiamo superare e anche per parcheggiare. Ma ben presto potrebbero diventare solamente un ricordo. Come riporta Bussiness Insider, infatti, potrebbero venir sostituiti da delle telecamere. "Almeno questo - si legge sul sito - è quello che ci indica il mercato che vede protagoniste vetture sempre più moderne. Se da un lato vedere un prototipo senza specchietti è diventata ...

Tale e Quale Show - anche stavolta imitatori professionisti in gara : così si rischia di falsare il gioco. Ecco di chi stiamo parlando : Venerdì scorso Antonio Mezzancella ha portato in scena a Tale e Quale Show “Un angelo disteso al sole” di Eros Ramazzotti. La performance si conclude e il pubblico è in piedi per regalargli una meritata standing ovation. “Grandioso, un livello altissimo. Tale e Quale anche nelle movenze”, commenta Salemme. “Chapeau”, aggiunge la Goggi. Panariello rincara la dose: “Uguale, identico.” La Clerici, ...

Amici choc : Ecco chi prende il posto di Garrison Rochelle : Garrison Rochelle, addio. Ci siamo, Amici di Maria De Filippi sta per tornare. Tanta l’attesa, tante le aspettative. E mentre Maria sta lavorando sodo per offrire al suo pubblico uno show indimenticabile, si completa la squadra dei professori di ballo dell’edizione 2018 del reality. Già perché quest’anno Garrison Rochelle se ne va. Ormai è ufficiale: per mesi è circolata la voce che sarebbe stato Stefano De Martino a prendere il suo posto. Ma ...

Spondilite anchilosante e artrite psoriasica : Ecco il trattamento che migliora segni e sintomi : Novartis, leader in immuno-dermatologia e reumatologia, ha annunciato oggi che presenterà una serie di dati a cinque anni provenienti dalle estensioni in corso degli studi di fase III FUTURE 1 e MEASURE 1, condotti con il secukinumab rispettivamente in pazienti con artrite psoriasica1e con Spondilite anchilosante2. Questi nuovi dati saranno presentati al meeting annuale 2018 dell’American College of Rheumatology/Association of Rheumatology ...

Arda Turan e la rissa shock in Turchia : Ecco quanto rischia il calciatore : Arda Turan accusato di molestie sessuali, lesioni personali e possesso illegale di armi: dopo la rissa in Turchia ecco quanto rischia il calciatore ex Barcellona Dopo la rissa shock nella quale Arda Turan si è reso protagonista, si scopre quanti anni di carcere al calciatore potrebbe costare il colpo di testa (e di pistola) della scorsa settimana (LEGGI QUI). Ma cosa è successo al calciatore ex Barcellona? Il 31enne ha partecipato ad una ...