Ebola | Save the Children | aumentano i casi confermati in Congo

Ebola - Save the Children : preoccupazione per i nuovi casi in Congo : Save the Children esprime forte preoccupazione per la conferma di cinque nuovi casi di Ebola identificati negli ultimi giorni nella Repubblica Democratica del Congo. Save the Children sta lavorando in stretto coordinamento con il governo della RDC, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni umanitarie internazionali e i servizi sanitari locali per contenere la diffusione del virus Ebola. Tchomia, situata sul lago Alberto, si trova 62 km a ...