E' Morto Ian Kiernan | il fondatore di Puliamo il Mondo

Morto in Australia Ian Kiernan - il fondatore della campagna Clean Up : Morto a 78 anni per un cancro Ian Kiernan, velista ambientalista Australiano. Co-fondatore della campagna Clean Up Australia, nel 1993 ha promosso anche la campagna Clean Up the World, che ha coinvolto decine di milioni di volontari in tutto il mondo. E’ stato il primo Australiano a fare la circumnavigazione del mondo in solitaria, ed è rimasto sconvolto dalla quantità di rifiuti che ha incontrato negli 8 mesi trascorsi da solo in ...