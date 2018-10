Durissimo ban in PUBG | sistema anti-cheat colpisce hardware PC e Xbox One

optimaitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)ha ricevuto un importante aggiornamento (il 22) che ha portato con sé una nuova tecnologia. Cosa cambia? Parecchio: sembra che gli sviluppatori dibanneranno direttamente il PC del giocatore e non solo l’account. Secondo un report basato sulle dichiarazioni sul forum coreano ufficiale, i giocatori possono aspettarsi da novembre dei ban anche su base, oltre a quelli permanenti degli account coinvolti in pratiche scorrette.Tutto questo potrebbe accadere non solo su PC, ma anche suOne: saranno bannate anche le console, anche se pare che questodi ban aggiornato debba ancora arrivare sulla macchina di Microsoft. Su quest'ultima informazione infatti non ci sono notizie certe al 100%. Il nuovoè già stato rilasciato, ma ora i giocatori possono disabilitarlo: diventerà obbligatorio dal 10 novembre 2018. AttualmenteCorp. ...