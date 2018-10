' Due uomini non fanno una madre' | la nuova propaganda di Pro Vita

Sequestrata discarica abusiva a Cornaredo : indagati Due uomini per gestione illecita di rifiuti : I carabinieri del Noe , Nucleo operativo ecologico, hanno scoperto un sito di stoccaggio abusivo a Cornaredo , il provincia di Milano. Sequestrati oltre 1.200 metri cubi di rifiuti. Si tratta di una ...

"Due uomini non fanno una madre". Il cartellone contro l'utero in affitto è stato rimosso : Ovviamente la pratica dell'utero in affitto in Italia, e molti altri Paesi del mondo, è vietata: ma basta fare una ricerca su Google per trovare subito cliniche disponibili a due passi dall'Italia, ...

Manifesto ProVita : ‘Due uomini non fanno una madre’. Perché l’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

'Due uomini NON FANNO UNA MADRE'/ Vero - ma dare battaglia non fa incontrare nessuno : Il Movimento ProVita e Generazione Famiglia hanno lanciato una campagna contro l'utero in affitto. Nei contenuti, ineccepibile. Nel metodo, meno.

Boxe - Europei giovanili 2018 : l’Italia porta in finale Due uomini e due donne! : Giornata di semifinali ad Anapa per gli Europei juniores 2018 di Boxe. Al penultimo atto della manifestazione giovanile continentale si sono presentati ben sette italiani, e quattro di essi hanno staccato il pass per le rispettive finali di domani: si tratta di Miriam Tommasone (66 kg), Lucia Elen Ayari (50 kg), Michele Baldassi (50 kg) e Yassin Hermi (70 kg). Partiamo dalle donne: Miriam Tommasone ha sconfitto l’irlandese Gallen con ...

“Due uomini non fanno una madre” : nuova provocazione dei cattolici oscurantisti : Contro l'utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrifici a Roma, Torino, Napoli e Milano la campagna pubblicitaria delle associazioni della galassia del tradizionalismo cattolico Generazione Famiglia e Provita Onlus, già negli scorsi mesi protagoniste di aggressive campagne mediatiche contro l'educazione sentimentale e di genere nelle scuole, e contro il diritto di scelta delle donne.Continua a ...

Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni 15 ottobre : la Piras tra Due uomini? : Un omicidio e non solo nella Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Dopo l'ottimo esordio la scorsa settimana con oltre 6.2 milioni di spettatori, torna l'appuntamento con la fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella Seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2, in onda stasera 15 ottobre e dal titolo "Pane", Lojacono e la sua squadra indagano sulla morte di Pasquale Granato, proprietario di una storica ...

Il momento dell'incidente della Soyuz - salvi i Due uomini a bordo : Fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione Spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l'americano Nick Hague. A pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema ...

Cristina Parodi : "Donne e uomini? Due mondi diversi" : Cristina Parodi è intervenuta la scorsa notte nel corso del programma i Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Radio2 dall'1.30 alle 6 del mattino.prosegui la letturaCristina Parodi: "Donne e uomini? Due mondi diversi" pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 10:39.

Gemma Galgani e Tina Cipollari - lite a Uomini e Donne/ Video - le Due dame arrivano alle mani : interviene Maria : Nuova lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Lo scontro verbale passa poi alle mani: Maria De Filippi costretta ad intervenire per dividerle...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Gemma Galgani e Rocco / Uomini e donne - nuova lite in studio : "Hai rovinato Due sorprese" (Trono Over) : Gemma Galgani, dama del Trono Over di Uomini e donne, riceve un anello da Rocco ma il cavaliere la delude ancora una volta. Intanto Marco insiste ancora...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Uomini e Donne – Chi è Giulia Cavaglia? La sexy corteggiatrice di Lorenzo e Luigi che ha mandato fuori di testa i Due tronisti [GALLERY] : Giulia Cavaglia è la corteggiatrice di Luigi e Lorenzo che ha stregato i due tronisti di Uomini e Donne appena giunta nel programma di Maria De Filippi Se la contendono a colpi di esterne e balli, stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni che a ‘Uomini e Donne‘ hanno messo gli occhi su Giulia Cavaglia. La bellissima corteggiatrice protagonista delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, secondo le ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli uomini e l’Ungheria tra le donne : Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan. Di seguito tutti i risultati di ...

Promo de L’Allieva 2 su Rai1 - Alice tra Due uomini : Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano dal 25 ottobre (video) : Finalmente è stato mostrato il Promo de L'Allieva 2 su Rai1. I nuovi episodi saranno trasmessi dal 25 ottobre, al termine della messa in onda di Non Dirlo al Mio Capo 2, e poi per sei giovedì consecutivi. Alessandra Mastronardi veste nuovamente i panni di Alice Allevi, la goffa ma intuitiva allieva di medicina legale. Nel finale della prima stagione, la nostra protagonista ha rifiutato la proposta di Arthur di andare insieme a Parigi, ...