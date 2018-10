Due ex agenti accusati di depistaggio | “Niente verità nascoste su Borsellino”  

Sanremo - rivolta nel carcere nella notte : detenuti lanciano tv e mobili dalle celle. “Due agenti penitenziari feriti” : Quattro ore di rivolta con i prigionieri che gettavano oggetti dalle celle. È quello che è successo la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il segretario regionale del Sappe, Michele Lorenzo. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere ...

Sanremo - rivolta di detenuti nel carcere. Due agenti feriti - quattro ore di caos : Il sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria denuncia: "Istituto sovraffollato. E' una polveriera pronta a deflagrare"

Foggia - rischia espulsione il gambiano che ha scatenato la rivolta al Cara di Foggia aggredendo Due agenti : Fonti del Viminale fanno sapere che c'è stato un primo effetto del decreto Salvini. A farne le spese è Omar Jallow, il gambiano che ha aggredito dei poliziotti al Cara di Foggia e che ora rischia l'...

Rivolta contro la polizia : Due agenti picchiati da 50 migranti a Foggia : Due poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 e 30 giorni dopo uno scontro con i migranti a Foggia e il Sap, il sindacato autonomo di polizia, chiede «maggiori tutele per i...

Due turisti o Due agenti segreti russi? : Due siti internet hanno scoperto molte cose sugli uomini accusati di aver tentato di uccidere un'ex spia russa, Sergei Skripal, usando il nervino nel Regno Unito The post Due turisti o due agenti segreti russi? appeared first on Il Post.

Agenti arrestano Due immigrati. ?I vicini li massacrano con la bici : Uno dei poliziotti è finito con la schiena sul bordo in cemento della pensilina del tram mentre l'altro è stato aggredito da un gruppo di cinque o sei di immigrati che gli hanno lanciato addosso una bicicletta. In soccorso dei due Agenti sono intervenute alcune volanti che hanno potuto così evitare che il fermo di un gabonese di 23 anni non degenerasse in qualcosa di brutale pestaggio. L'ennesimo episodio di violenza alla Barriera di Milano ...

Lecco - Due stranieri senza biglietto aggrediscono agenti della polizia ferroviaria : Viaggiavano su un treno della linea Milano-Lecco senza biglietto. E così, quando gli agenti della polizia ferroviaria, chiamati prontamente in causa dal capotreno, hanno chiesto loro di mostrare il regolare documento di viaggio, i due stranieri hanno dato in escandescenze, aggredendo il personale della Polfer, per poi tentare (invano) la fuga.L"episodio di inciviltà e violenza, riportato da Il Giorno, si è verificato nei giorni scorsi a bordo di ...

Canada : Due agenti tra le vittime : NEW YORK, 10 AGO - Due delle quattro persone uccise nelle sparatoria in Canada sono agenti della polizia. Lo riferiscono le forze dell'ordine canadesi. La sparatoria è avvenuta nella città di ...

