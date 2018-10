Due arresti e 9 denunce per contrabbando di prodotti energetici

Aggressione a Ferrara - altri Due arresti : 8.26 La Polizia di Stato di Ferrara ha tratto in arresto altre 2 persone, di 25 e 28 anni, nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio di un 26enne di origine nigeriana, lo scorso 30 luglio. Le indagini hanno accertato che i 2 indagati, entrambi noti spacciatori, avevano partecipato alla violenta Aggressione del loro connazionale, ridotto in fin di vita a colpi di machete.

Roma : in casa con pistola trafugata e sostanze stupefacenti - Due arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 35enne, originario della provincia di Teramo, con le accuse di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . L’uomo era gia’ noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi negli ambienti degli stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma , dove era domiciliato prima di ...

MOVEMENT Torino Music Festival : Due arresti e due denunce : Nella giornata di sabato, poco dopo la mezzanotte, un cittadino italiano di 21 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza per spaccio. I poliziotti, dopo aver assistito a una ...

Spaccio di sostanze stupefacenti : Due arresti : uno a Melilli - l'altro a Ferla : I carabinieri della Compagnia di Augusta nel corso di servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in tutta la zona nord, hanno arrestato a Melilli , per detenzione di ...

Modica - tentano furto in abitazione : Due arresti : Modica: tentano il furto in abitazione. Arrestati dalla Polizia di Stato in flagranza di reato due pregiudicati, un 24enne e un 19enne.