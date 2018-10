Dopo l' aggressione subita | Stefania Petix di ' Striscia' nell' agrigentino

Petyx - Dopo l'aggressione all'inviata di Striscia sgomberati gli occupanti abusivi : Finito nel vuoto l'appello di alcune famiglie che avevano preso le distanze dal responsabile dell'aggressione e chiedendo...

Striscia la Notizia - Dopo l'aggressione parla Stefania Petyx : dopo l'aggressione di due giorni da parte degli abusivi , Stefania Petyx rompe il silenzio e aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute. L'inviata di Striscia la Notizia e la sua troupe hanno ...

Striscia - Stefania Petyx rompe il silenzio Dopo l'aggressione : "Tanti dolori" : L'inviata del tg satirico è stata aggredita a Palermo mentre stava girando un servizio su un immobile occupato: "Grazie a...

Furto al pronto soccorso di Boscotrecase : 'sfregio' all'ambulanza Dopo l'aggressione choc : Boscotrecase. Sfregio all'autoambulanza parcheggiata al pronto soccorso dell'ospedale: rubati segnalatori di emergenza sul paraurti. dopo l'aggressione choc di ieri, stamattina ennesimo attacco all'...

Grave Dopo aggressione macellaio Olindo Ferré - indagine per tentato omicidio e sospetti su due allevatori : E' ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Aosta con ferite al capo gravissime Olindo Ferré, 68 anni, noto macellaio di Aosta , attualmente è titolare di una macelleria al Pont Suaz, . E' ...

Rapina a Lanciano - "Credevo ci avrebbero uccisi" così il dott. Martelli Dopo brutale aggressione : Chieti - "A ogni domanda mi dava un cazzotto. Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due". E' la drammatica testimonianza di Carlo Martelli, a poche ore dalla brutale Rapina subìta in casa assieme alla moglie, Niva Bazzan, alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. L'orrore avviene nella villa dei ...

Bari - un poliziotto su Facebook Dopo aggressione al corteo ‘Mai con Salvini’ : “Godo”. Aperto procedimento disciplinare : “Ma quanto sto godendo?”. Così un poliziotto barese ha commentato su Facebook la notizia dell’aggressione ad alcuni manifestanti del corteo antirazzista ‘Mai con Salvini’, avvenuta la sera di venerdì 21 settembre nel quartiere Libertà, a Bari. Per questo la questura del capoluogo pugliese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del suo agente, e valuterà ulteriori iniziative. Intanto la Digos continua ...

BARI - AGGRESSIONE SQUADRISTA Dopo CORTEO ANTIRAZZISTA/ Ultime notizie e video : "Sciogliere partiti neofascisti" : BARI, AGGRESSIONE a manifestanti anti Salvini al quartiere Libertà. Ultime notizie, CasaPound non ci sta e si difende: “Noi siamo stati provocati". L'episodio DOPO le 22:00 di ieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Bari - aggressione Dopo il corteo 'Mai con Salvini' : due manifestanti feriti - 30 militanti di Casapound in Questura : Gli aggressori, secondo fonti investigative, sarebbero almeno cinque o sei ed erano armati di mazze e cinghie. Le due vittime sono state ferite al volto e alla testa e sono ora ricoverate al ...

Verissimo - Niccolò Bettarini parla per la prima volta Dopo l’aggressione [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi ospiti in studio: dal vincitore di Amici Irama alla coppia di comici Christian De Sica e Massimo Boldi, fino a Niccolò Bettarini con la mamma Simona Ventura. Il ragazzo ha parlato per la prima volta dopo l’aggressione subita all’uscita di una discoteca a Milano. Verissimo, Niccolò Bettarini racconta: “Per la prima ...

Dopo botte e insulti la benzina : seconda aggressione in un mese per coppia gay di Verona : "Siamo spaventati" : insulti e botte in piazza Bra a Verona ad agosto; nella notte il lancio di benzina sul pianerottolo di casa. "Ora siamo davvero spaventati", ha commentato la coppia gay finita nel mirino di alcuni ...

‘Non useremo il vostro metodo di aggressione verbale’. Ma Dopo 3 mesi Renzi sfotte ministri e governo : ‘Scappati di casa’ : “Utilizzate tecniche di aggressione verbale che mi lasciano perplesso. Anche noi potremmo fare lo screening di chi sta seduto sui banchi del governo, ma non ci permetteremo di usare il vostro metodo di aggressione verbale. Perché siamo un’altra cosa“. Sono le parole dell’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, durante il suo intervento prima del voto di fiducia al governo Conte, in Senato. Era il 5 di giugno. Ieri sera, ...

Lombardia : De Corato - più sicurezza Dopo aggressione su treno Milano-Lecco : Milano, 8 set. (AdnKronos) - "La linea ferroviaria Milano-Lecco si dimostra per l'ennesima volta tratta ad alto rischio, dove giovani donne, e non solo, corrono rischi altissimi e inaccettabili". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardi