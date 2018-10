Domenica In | Mara Venier e lo sclero in diretta con gli autori di Rai 1 | clamoroso | cosa

Domenica In contro Domenica Live - Mara Venier e lo sfregio a Barbara D'Urso : 'La falsa - chi è lo spacciatore?' : La guerra degli ascolti tra Domenica In e Domenica Live si combatte in tv e sui social. Mara Venier pubblica i dati dello share che confermano la vittoria di Raiuno , Barbara D'Urso risponde ...

Domenica In contro Domenica Live - il divario degli ascolti aumenta. Gode Mara Venier - trema Barbara D'Urso : La sfida della Domenica è ancora in mano a Rai 1 e a Mara Venier con la sua Domenica In. La zia d'Italia è riuscita ancora una volta a vincere contro Barbara D'Urso e la sua Domenica Live aiutata anche dal parterre di ospiti proposti nella giornata di ieri, 14 ottobre. Nella sovrapposizione la trasmissione di Rai 1 ha siglato il 18,7% di share contro il 16,1% di Canale 5.--Nello specifico Domenica In segna il 19.2% con 2.813.000 spettatori nella ...

Domenica In – “Sei ancora pazzo di Belen” : Mara Venier ‘smaschera’ Stefano De Martino - la confessione del ballerino : Stefano De Martino a ‘Domenica In’, il ballerino ex marito di Belen Rodriguez confessa il suo ‘amore’ per l’argentina e Santiago Stefano De Martino ieri è stato protagonista di ‘Domenica In‘. Mara Venier ha potuto intervistare il ballerino, accorso in puntata per raccontarsi a cuore aperto. Il 29enne napoletano è tornato sull’argomento ‘Belen Rodriguez‘ spiazzando tutti per la ...

Stefano Cucchi - le gaffe di Mara Venier con la sorella Ilaria a Domenica In : Mara Venier intervista Ilaria Cucchi a Domenica In. Il caso della morte di Stefano Cucchi è tornato in auge nelle ultime settimane: prima grazie al film prodotto da Netflix e presentato al Festival del Cinema di Venezia dal titolo ‘Sulla mia pelle’; poi soprattutto grazie alla testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco che ha ‘scoperchiato’ il vaso di pandora e confermato ciò che in tanti hanno sempre pensato: ...

Domenica In - Paolo Ruffini da lacrime da Mara Venier : i ragazzi Down che commuovono lo studio : Commozione a Domenica In . Merito di Paolo Ruffini , che si è presentato in studio da Mara Venier con i 5 ragazzi con sindrome Down e un giovane autistico protagonisti del suo ultimo film Up & Down . ...

Domenica In - Orietta Berti da Mara Venier col vestito trasparente. Seno di fuori nel pomeriggio Rai - sconcerto : sconcerto a Domenica In , telespettatori sotto choc per colpa di Orietta Berti . La cantante emilana, 73 anni, si presenta davanti a Mara Venier sfoggiando una maglietta trasparente che le mette in ...

Domenica In - Ilaria Cucchi ospite da Mara Venier : Grazie proprio a Ilaria , il caso di Stefano è balzato agli onori della cronaca ottenendo moltissima visibilità mediatica tanto che nelle ultime settimane sembra spopolare la pellicola 'Sulla Mia ...

Mara Venier - Grecia Colmenares fa la gaffe con Barbara d'Urso : 'E' Domenica in' : Gelo a Domenica Live . Grecia Colmenars chiama Domenica In la trasmissione di Barbara d'Urso . Peccato che Domenica In sia esattamente la trasmissione rivale, quella condotta da Mara Venier . Brividi. ...

Mara Venier e Giampiero Galeazzi/ "Amore mio" le parole della conduttrice (Domenica In) : Mara Venier e Giampiero Galeazzi insieme a Domenica In: la mitica coppia degli anni '90 si ritrova nel contenitore domenicale di Raiuno per la gioia dei telespettatori(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Mara Venier/ Ragazzo down si dichiara "lasciare mio marito Nicola Carraro per te? Ci penserò!" (Domenica In) : Ospite di Tv Talk, Mara Venier ripercorre il passato. Non senza qualche polemica: "Mi hanno umiliata", dice a proposito dell'addio alla Rai. A Domenica In è sfida diretta con la d'Urso.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:50:00 GMT)