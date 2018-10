Domenica In Belen dice no a Mara Venier

Forfait di Belen a “Domenica In” : potrebbe esserci lo zampino di “Domenica Live” : Mediaset blocca l’intervista di Belen Rodriguez a ”Domenica In”, l’emittente televisiva potrebbe aver agito per il ‘bene’ di “Domenica Live” La ‘guerra’ tra i due programmi pomeridiani della domenica è sempre più aperta. Le due conduttrici di ”Domenica In” e ”Domenica Live’‘, Mara Venier da un lato e Barbara d’Urso dall’altro, si ...

Belen Rodriguez e il no a Domenica In : «Non si farà intervistare da Mara Venier». Ecco perché : Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora...

Belen Rodriguez - salta l’intervista a Domenica In : c’entra Barbara d’Urso? L’indiscrezione : Domenica In, salta l’intervista di Mara Venier a Belen Rodriguez: c’è lo zampino di Barbara d’Urso? L’indiscrezione Lo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier, stando a quanto riportato oggi nell’ultimo numero di Chi, sembrerebbe essersi esteso anche lontano dalle luci della ribalta. Secondo il giornale di Alnfoso Signorini, nello specifico, a Domenica In avrebbe dovuto presto […] L'articolo Belen ...

Stefano de Martino a Domenica IN si commuove guardando una foto con Belen Rodriguez e il figlio : Lo abbiamo conosciuto come ballerino professionista nato ad Amici e inviato dell'Isola dei Famosi dove ha messo in pratica le doti da conduttore. Stefano de Martino si è ormai conquistato la simpatia del pubblico.A Domenica IN il ballerino si è aperto davanti a Mara Venier parlando del suo privato spesso al centro dell'attenzione per nuove fiamme e della sua vita, raccontando l'affetto della sua famiglia sin da quando Stefano era un ...

Domenica In – “Sei ancora pazzo di Belen” : Mara Venier ‘smaschera’ Stefano De Martino - la confessione del ballerino : Stefano De Martino a ‘Domenica In’, il ballerino ex marito di Belen Rodriguez confessa il suo ‘amore’ per l’argentina e Santiago Stefano De Martino ieri è stato protagonista di ‘Domenica In‘. Mara Venier ha potuto intervistare il ballerino, accorso in puntata per raccontarsi a cuore aperto. Il 29enne napoletano è tornato sull’argomento ‘Belen Rodriguez‘ spiazzando tutti per la ...

Stefano De Martino a Domenica IN - parole dolci per Belen Rodriguez - esiste ancora qualcosa? : Stefano De Martino parla a 360 gradi della sua vita e del suo passato, parla anche di Belen E’ stata un’intervista a cuore aperto quella di Mara Venier a Stefano De Martino, ospite di Domenica In: la famiglia, la passione per la danza, l’etica del lavoro, l’amore, Belen, Santiago. Impossibile infatti non parlare ancora una volta della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, la donna che gli ha dato un figlio e con la quale ormai sembra in buoni ...

Stefano De Martino fa una rivelazione su Belen a Domenica In : Domenica In: Stefano De Martino ama ancora Belen Rodriguez? Stefano De Martino è stato uno degli ospiti di questa nuova puntata di Domenica In. Ovviamente, Mara Venier non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di chiedere al bel ballerino qualche curiosità su Belen Rodriguez, che per qualche anno, come ben ricorderete, è stata sua moglie. La zia più amata del piccolo schermo degli italiani ha chiesto a Stefano di parlare della madre di ...