Dl Genova | M5S | Aspi non ci sarà

Genova - Autostrade demolirà il Ponte : M5s “ma non ricostruirà”/ Ultime notizie Morandi - progetto Aspi da Bucci : Ponte Genova, Autostrade potrà demolire il Morandi: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Dl Genova - Pezzopane (Pd) : Autostrade “M5s-Lega ammettono scippo agli abruzzesi” : L'Aquila - “Il Partito democratico aveva ragione. Quello del ministro Toninelli era un vero e proprio scippo ai danni degli abruzzesi. L’ammissione di colpa e responsabilità è arrivata dagli stessi relatori di maggioranza al Decreto Genova, che hanno presentato un emendamento che toglie il riferimento alle delibere Cipe ed ai fondi assegnati all’Abruzzo riguardo i 200 milioni destinati ad Autostrade per le opere antisismiche delle ...

Le cantonate sul Decreto Genova e le giravolte del M5s sullo spread. Di cosa parlare stasera a cena : Incartati e senza strategia, i principali esponenti del governo italiano stanno per portare in Europa la manovra più pazza della storia repubblicana. Stupefacente ma ben rappresentativo della situazione il disaccordo, pari a un nonnulla come un miliardo e cento milioni di euro, tra il ministro Giova

Ponte Morandi - M5s e Lega votano ordine del giorno del Pd in consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Genova - no del M5S : candidatura di Gemme sempre più in bilico : La candidatura di Claudio Gemme a commissario per il ponte di Genova è appesa ad un filo e, in alcuni settori della maggioranza, viene data ormai per superata. A frenarla, si ragiona...

Il Terzo Valico fa litigare M5s e Lega. Per Genova scelto il commissario : è Gemme - ex Fincantieri : Neanche a dirlo anche il Terzo Valico, come la Tap, la Tav e tutte le grandi opere, è finito nella contesa del governo giallo-verde. Con gli M5s da un lato che vogliono frenare e i leghisti dall'altro che puntano ad accelerare. Intanto nella bagarre politica, mentre le due anime dell'esecutivo fanno i conti con il proprio elettorale e le promesse fatte in campagna elettorale, le lettere di licenziamento di 200 lavoratori della linea ...

La rabbia di Genova sul M5s "Cortei sotto casa di Grillo" : Ancora peggio se davvero si arrivare ai cortei davanti casa di Grillo, sotto gli occhi delle telecamere di tutto il mondo. Un allarme rosso per chi prometteva di andare a prendere i membri della ...

M5S Luigi Di Maio : Decreto Genova oggi a Quirinale : Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo parlando del Decreto Genova - la relazione della Commissione sul crollo del ponte di Genova ci apre una prateria per revocare la concessione a Autostrade, perché ci dice che aveva la responsabilità del ponte.--A Radio Capital il vicepremier Di Maio assicura : oggi il Decreto Genova sarà al Quirinale. "Ieri c'è stata la relazione finale sul ponte, che è inquietante. Ci ...

Decreto Genova - Giorgetti contesta il M5S : 'Non conoscono la legge' : Sulla manovra il metodo prevede 'prima l'intesa politica sugli strumenti, poi le cifre. Il problema non è un decimale in più o in meno'. Il vertice di venerdì ha segnato una svolta. Un profilo ...

Sondaggi Politici/ Ponte Genova - il 71% ‘boccia’ il M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Decreto Genova - l’ira di Giorgetti : “Qualcuno spieghi il diritto al M5S” : Da un lato soddisfazione per il Decreto sicurezza e l’ottimismo sulla manovra. Dall’altro stupore per l’escalation grillina contro il ministero dell’Economia e l’irritazione per il pasticcio sul Decreto Genova. Lo stato dell’arte a Palazzo Chigi tratteggiato da Giancarlo Giorgetti, a colloquio con grand commis, magistrati e dirigenti leghisti a ...

Decreto Genova - i fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav