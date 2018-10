Diffuse sui social i dati personali dell' ex marito | chiesti 4 mesi di carcere per Wanda

Studio rivela : “Fake news sui vaccini Diffuse da troll russi durante le elezioni americane” : Una ricerca pubblicata sull'American Journal of Public Health dagli Studiosi della George Washington University ha rivelato che durante il periodo delle elezioni presidenziali americane troll e bot russi hanno alimentato ad arte il dibattito sui vaccini allo scopo di polarizzare l'opinione pubblica e alimentare la diffusione di fake news, come quella sulla correlazione tra vaccini e autismo.Continua a leggere