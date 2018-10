agi

: Oristano, il diciottenne ucciso da coetanei: 'Corpo fatto a pezzi, cranio spaccato' - continimarco : Oristano, il diciottenne ucciso da coetanei: 'Corpo fatto a pezzi, cranio spaccato' - Agenzia_Italia : Diciottenne ucciso a Oristano: trovato il corpo - umbriatweets : Avete letto? Oristano, il diciottenne ucciso da coetanei: 'Corpo fatto a pezzi, cranio spaccato' -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) È stato riildi Manuel Careddu, il giovane di 18 anni di Macomer, assassinato in riva al lago Omodeo, nell'Oristanese la sera dell'11 settembre scorso. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri in un terreno vicino alla strada che dal cimitero di Ghilarza porta alla zona di Costaleri e alle campagne di Domusnovas Canales e Aidomaggiore. È un podere della famiglia di Christian Fodde, 20 anni, di Ghilarza, in carcere perché ritenuto uno dei responsabili dell'omicidio di Manuel, assieme ai coetanei e compaesani Matteo Satta e Rinaldo Carta, e a due diciassettenni, una ragazza residente ad Abbasanta, e un ragazzo, anche lui di Ghilarza. Ildi Manuel sarebbe stato trasportato nel terreno dopo l'omicidio. In un primo tempo, il cadavere sarebbe stato nascosto in riva al lago Omodeo, luogo ...