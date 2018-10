Di Maio | Sul condono testo manipolato al Quirinale Ma arriva la smentita

Renzi irride Di Maio Sul testo della pace fiscale : "Ma almeno sa leggere?" : "Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto". Così su Facebook l'ex premier Matteo Renzi, a proposito della presunta manipolazione del testo sulla pace fiscale denunciata a Porta a Porta da Luigi Di Maio.L'ex premier va giù duro: "Un qualsiasi studente ...

Di Maio : "Al Quirinale testo manipolato sulla pace fiscale". Il Colle smentisce : "Mai ricevuto" : "Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato" sulla pace fiscale. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta.Secondo il numero uno pentastellato "nel testo che è arrivato al Quirinale c'è lo scudo fiscale per ...

Slitta il cda Rai sulle nomine. Probabile incontro Salvini-Di Maio : Roma, 17 ott., askanews, - Potrebbe essere un vertice giovedì tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a risolvere il rebus delle nomine Rai. Magari allargato all'ad e al presidente di viale Mazzini, ...

Schulz glissa sulla sconfitta bavarese e torna ad attaccare Salvini e Di Maio : La sconfitta dei socialdemocratici tedeschi alle elezioni bavaresi di qualche giorno fa ha evidentemente lasciato il segno, crescente malcontento nei confronti dei partiti pro Europa e la crescita dei sovranisti anche in terra teutonica devono aver colpito nel profondo Martin Schulz: l'eurodeputato ed ex presidente del parlamento europeo infatti, ha voluto dire la sua sull’attuale situazione Politica continentale, rimarcando la necessita' di ...

Di Maio insiste : sulla manovra non si torna indietro : Roma, 17 ott., askanews, - sulla manovra 'indietro non si torna!'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, dove rileva come i dati di oggi della Caritas 'mi confermano ancora ...

Luigi Di Maio avverte Sergio Mattarella : 'Giancarlo Giorgetti non ci rappresenta' - gli insulti al leghista : Dopo qualche mese di tregua armata è riesplosa la guerra tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti. 'Di Maio non conta più un cazzo ', aveva detto il sottosegretario alla presidenza a maggio durante i ...

Eni - Di Maio : “Sulla vicenda Congo ho chiesto chiarimenti. Il governo non fa sconti” – Approfondimento oggi sul Fatto : “Appena ho letto l’inchiesta, anzi faccio i complimenti a chi l’ha realizzata, ho dato mandato ai miei uffici di chiedere tutti i chiarimenti. La notizia impone, soprattutto perché si tratta di un’azienda partecipata dallo Stato, tutti gli approfondimenti del caso, non solo da parte del ministero dello Sviluppo economico e di tutto il governo”. Risponde così il vicepremier Luigi Di Maio, al Fatto Quotidiano che gli chiedeva un ...

Taglio Vitalizi - ok dal Senato : Di Maio esulta/ Ultime notizie - Martina : “Pd d’accordo - ma norma fatta male” : Taglio Vitalizi, via libera del Senato. Ultime notizie, il ministro Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye, evviva!". Altro via libera per l'addio delle pensioni d'oro(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:47:00 GMT)

Pace Fiscale - Di Maio : “Non facciamo condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il taglio ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...