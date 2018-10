Di Maio | ' Mi interessa combattere la povertà | indietro non si torna!'

Alitalia - Ferrovie interessata. È scontro tra Di Maio e Tria : In un'intervista al Sole 24 Ore e poi durante l'incontro con i sindacati, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito il piano stabilito per Alitalia : il ritorno dello Stato azionista attraverso il Mef con una Newco partecipata anche da Fs.Le dichiarazioni di Di Maio però non sono state gradite dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che nel pomeriggio ha commentato: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Fico : nessuna rivalità con Di Maio - non mi interessano correnti : Roma, 22 set., askanews, - "Non c'è nessuna rivalità tra me e Luigi. Abbiamo iniziato insieme nei meet up, veniamo dalla stessa terra, amiamo il nostro Sud Italia e lo vogliamo trasformare". Lo ...

Fico va ad Atreju e nega divisioni con Di Maio : “Noi amici e uniti. Non ci interessa fare correnti interne” : Ospite ad Atreju, il presidente della Camera Roberto Fico ha negato attriti con il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio: “Voglio rassicurare tutti su un punto. Io e Luigi possiamo avere anche opinioni di verse, come sulle Ong, ma il dibattito tra noi è sano. Non abbiamo intenzioni di fare correnti interne, non ci interessano. Non solo io e lui siamo amici, ma siamo anche molto uniti, i titoli di stampa non possono ...