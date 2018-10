Di Maio denuncia | in testo al Colle scudo per capitali estero | non lo firmo

Di Maio denuncia : dl fisco "manipolato" : Questo non è il testo che voterò in Parlamento.Manina politica o tecnica?Non dubito della Lega"

Di Maio denuncia : dl fisco "manipolato" : 20.45 Al Quirinale è arrivato un testo della manovra economica sulla pace fiscale che è "manipolato, non concordato in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il vicepremier Di Maio durante la registrazione di 'Porta a porta'. "Domani verrà depositata una denuncia alla Procura della Repubblica", ha annunciato. "C'è lo scudo fiscale per i capitali all'estero e la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e mafiosi. Questo ...

Torino - manichini di Salvini e Di Maio bruciati dagli studenti/ A Firenze palpeggiata studentessa : denunciato : Sciopero mondo scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:52:00 GMT)

Vitalizi agli ex parlamentari - oltre mille ricorsi. E un ex senatore denuncia Di Maio : Vitalizi per ex parlamentari, oltre mille ricorsi. E un ex senatore denuncia Di Maio Come riporta ilfattoquotidiano oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi ...

