Di Maio contro i finanziamenti pubblici all’editoria 10mila posti di lavoro a rischio

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Vitalizi - il taglio è legge/ Ultime notizie - Falomi contro Di Maio “Ora si tagli anche lui lo stipendio” : Vitalizi, il taglio è legge. Ultime notizie, Falomi contro il ministro Di Maio “Ora si tagli anche lui lo stipendio”. Ma il leader dei grillini esulta "Bye bye Vitalizi"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

Manovra - Di Maio e Salvini contro Juncker : Ancora un botta e risposta sulla Manovra italiana. Di Maio e Salvini attaccano il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che oggi 16 ottobre ha invitato l'Italia all' applicazione ...

JUNCKER - "UE NON SOPRAVVIVEREBBE A USCITA ITALIA"/ Presidente contro Manovra : Di Maio "Ha tempo fino a maggio" : Vertice Ue, Conte “Dialogo su Manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del Presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Manovra - dopo lo scontro il compromesso tra Salvini e Di Maio : Se fosse un incontro di boxe, si parlerebbe di un match estremamente combattuto, a lungo in equilibrio, ma portato a casa ai punti dal pugile che indossa i pantaloncini verdi. Il lunedì romano è una lunga, infinita giornata, fin dalle prime ore del mattino avvolta in una totale incertezza. Unica stella polare: il documento programmatico di bilancio, il pdf con le misure e i saldi della Manovra da spedire entro mezzanotte a ...

Alitalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: “Interessati se ristrutturata e in consorzio”. Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Manovra : Di Maio assente al vertice - è scontro su dl fiscale : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approdera' in Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Un'assenza che dimostra la distanza tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è comunque a Palazzo Chigi, dove nel primo pomeriggio si terra' una nuova riunione per sciogliere il nodo sulla cosiddetta ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

Di Maio da Barbara d'Urso contro Fabio Fazio/ “Più libertà in tv Berlusconi che non da giornalisti snob Rai” : Luigi Di Maio a Domenica Live "contro" Fabio Fazio: "più libertà da Barbara d'Urso che non dai giornalisti snob". Attacca la Rai e ‘difende’ la tv di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:39:00 GMT)

SALVINI : "TRIA RISPETTI IL CONTRATTO ANCHE SU ALITALIA"/ Retroscena : con Giorgetti blinda Mef 'contro' Di Maio : Matteo SALVINI a 360°: "Tria RISPETTI il CONTRATTO, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio'. Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa.

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - Salvini al 50% vince la sfida dei leader contro Conte e Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:40:00 GMT)