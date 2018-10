Di Maio avverte il Quirinale | “Giorgetti non ci rappresenta” 

Luigi Di Maio avverte : “Questa Europa è finita - noi non arretriamo!” : Anche Luigi Di Maio esce gli artigli contro l’UE e spiega che non ci sarà nessuna retromarcia sulla manovra Nessuna retromarcia sulla manovra. Parola di Luigi Di Maio che rispedisce (metaforicamente) al mittente la lettera Ue. Il commisari Moscovici e Dombrovskis hanno bocciato le scelte di bilancio contenute nel Def, parlando di una “deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio” che per l’Europa è ...

Ue all'Italia : Def è fonte di preoccupazione. Tria : sono ottimista sul dialogo. Di Maio avverte : non si arretra di un passo - : Ma la Commissione europea ha nel frattempo risposto all'invio della Nota di aggiornamento relativa al Documento economico e finanziario da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria e ha ...

Di Maio : stop a 'privilegi' banche. Ma l'Abi avverte : fate autogol : Roma, 4 ott., askanews, - Botta e risposta sulla manovra tra le banche e il governo. l'Abi, l'associazione dgli istituti tricolore, ha protestato all'indomani dell'annuncio di un taglio sulla ...

Di Maio : stop a "privilegi" banche. Ma l'Abi avverte : fate autogol : Promessa mantenuta!".Intanto, sul tema più generale di quello che sarà l'impatto delle misure di Bilancio sull'economia, l'esecutivo è sotto i riflettori anche da parte delle imprese. "Sulla crescita ...

Def e manovra - Di Maio nega richiesta dimissioni Tria ma avverte : 'Chi è dalla parte dei mercati è contro i cittadini' : Tali rumor, così come quelli del Messaggero che hanno paventato le dimissioni del ministro dell'economia Giovanni Tria, sono stati prontamente smentiti dal vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, ...

Di Maio sfida Tria : «Faccia deficit - punto». E avverte Salvini : «Vado a riprendermi i voti del Nord» : Il leader del Movimento 5 Stelle punta a varare interventi per la semplificazione per riconquistare gli imprenditori

Di Maio avverte sulla manovra : 'Non voteremo condoni' : 'Il Movimento 5 Stelle non è disponibile a votare nessun condono. Se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo, ma se parliamo di condoni non siamo d'accordo'. Il ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Di Maio avverte : "M5S non voterà condoni" : Il Movimento 5 Stelle non è disponibile a votare nessun condono . Se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo, ma se parliamo di condoni non siamo d'accordo". Così il vice ...

Flat tax - Di Maio avverte Salvini : "Non aiuti i ricchi" : Confronto a distanza tra i due vicepremier sulla manovra. Il leghista: "Reddito di cittadinanza non per stare sul divano" Pensioni, Brambilla: "Minime a 780 euro? Spacchiamo il sistema"

Pensioni - Di Maio avverte Salvini : ‘Rispettare il contratto di governo’ : Mentre cresce l’attesa per il piano di riforma delle Pensioni del governo gialloverde che dovrebbe vedere la luce con la legge di Bilancio 2019 che sara' discussa nella prossime settimane, sembra aprirsi uno scontro interno alla maggioranza sul taglio degli assegni d’oro [VIDEO]su cui insiste ormai da tempo, in particolare, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio. Il vicepremier pentastellato fa sentire la sua voce ...

Salvini-Orban - la sfida di Macron : «Sono il vostro nemico». L'Ue avverte sui conti - l'ira di Di Maio : ... Macron accetta di radicalizzare lo scontro con i leader sovranisti, nella speranza di conquistare nuovi alleati e magari provocare una nuova ricomposizione politica stavolta a livello europeo, per ...

Pensioni d’oro - Di Maio avverte : “Si va avanti fino alla fine. Se c’è qualcuno che non vuole attuare contratto lo dica” : “Non voglio entrare in uno scontro” con chi chiede di rallentare sui tagli alle Pensioni: ma nel contratto di governo “abbiamo scritto che vogliamo tagliare le Pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti”. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa nel corso della sua visita in Egitto. “Sia chiaro – ha aggiunto ...

Di Maio avverte l'Ue : 'Sarà un autunno rovente' : 'I poteri forti ci attaccheranno - aggiunge il vicepremier - con l'Europa inizia la linea dura'. Il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sui migranti ha contribuito a deteriorare i rapporti -