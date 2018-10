Di Maio | Al Quirinale testo manipolato sulla pace fiscale

Pace fiscale - Di Maio : «Al Quirinale arrivato un testo manipolato - denuncio tutto alla Procura» : «Non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato» che riguarda la Pace fiscale. «Domani sarà depositata una denuncia alla procura della repubblica». Lo...

Di Maio avverte il Quirinale : “Giorgetti non ci rappresenta” : Provò a liquidarla come una semplice battuta e la storia sembrò finire lì. «Di Maio non conta più un cazzo» disse Giancarlo Giorgetti agli inizi di maggio, nei giorni estenuanti delle trattative sul contratto di governo, quando il capo politico grillino decise di accantonare le sue ambizioni di premiership....

Di Maio : oggi il decreto Genova al Quirinale. Rebus sulle coperture. Il governo : ci sono : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula “salvo intese”), il provvedimento è infatti rimasto bloccato al Tesoro, rallentato da una situazione di caos sulle coperture. Lo scoglio però sembrerebbe ora superato: Palazzo Chigi assicura infatti che il decreto ...

Ilva Genova - Di Maio : “Nessun licenziamento e sì all’art.18 per gli assunti. Ponte Morandi? Domani decreto al Quirinale” : “L’accordo prevede che nessuno all’Ilva di Genova perda il posto di lavoro e chi viene assunto godrà dei diritti dell’articolo 18”. Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, all’Ilva di Genova Cornigliano a margine del tavolo di aggiornamento sull’accordo di programma per garantire continuità occupazionale e di reddito per i 400 lavoratori la cui cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità sono in scadenza a fine mese. Al ...