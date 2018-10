Derby Inter-Milan | Romagnoli a Sky | ' Moriremmo per Gattuso | siamo più forti dello scorso

Nainggolan tra Derby - Juventus e Champions : 'Inter - ti trascino io' : Radja Nainggolan lo apprezzi per una tuta da fashion week che si è chiusa un quarto d'ora prima e un canale aperto con la verità: zero filtri, come con le storie di Instagram, non serve barare. Il ...

Verso il Derby : il Milan arriva più stanco - l'Inter ha un Lautaro super grazie all'Argentina : I rossoneri in giro per il mondo hanno giocato più degli interisti: Gagliardini e Asamoah hanno riposato

Inter-Milan diretta in tv e in streaming solo su Sky : gli Highlights del Derby su Dazn : Archiviato l'impegno delle nazionali in Nations League [VIDEO], nel weekend torna la Serie A con la nona giornata. In programma spicca il Derby di Milano: Inter-Milan. La partita sara' disputata a San Siro alle 20.30 di domenica 21 ottobre. L'evento sara' visibile in televisione ma anche in streaming ma sara' necessario possedere l'abbonamento alla piattaforma di Murdoch. La sfida milanese, infatti, non sara' in esclusiva su Dazn. Dove vedere ...

Inter - Derby - Champions - Juve e Roma : Nainggolan dice tutto : L'Inter, il suo primo derby di Milano, la Champions, la sfida Icardi-Higuain, Ronaldo e Messi, l'addio alla Roma, la Juventus e la cresta: Radja Nainggolan si confessa in un'Intervista esclusiva alla ...

Milan - insidia Real per Paquetà. Derby con l'Inter per Palacios : MilanO - Il Real Madrid proverà a insidiare il Milan nella corsa a Paquetà. Secondo Marca , il club spagnolo cercherà fino all'ultimo di far cambiare idea al giovane talento del Flamengo. CONSIGLI ...

Serie A - 9^ giornata : le probabili formazioni - lo spettacolo del Derby Inter-Milan : Serie A, 9^ giornata: le probabili formazioni – Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca la 9^ giornata. Il turno si apre con il match tra Roma e Spal mentre alle 18 in campo la Juventus, i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi e dovranno vedersela con il Genoa. Trasferta difficile per il Napoli contro l’Udinese, nel lunch match della domenica lo scontro salvezza tra Frosinone ed Empoli. ...

Inter - Asamoah : "Portiamo a casa il Derby". Vecino a rischio forfait : Kwadwo Asamoah, 29 anni, terzino ghanese arrivato all'Inter in estate dalla Juventus Getty Facendo un rapporto qualità-prezzo, forse quello di Kwadwo Asamoah è al momento il colpo migliore dell'estate ...

Inter - Asamoah alza l’asticella : “vincere il Derby con il Milan ci darà la spinta anche per il Barcellona” : Il giocatore dell’Inter ha parlato del momento della squadra, sottolineando di voler vincere le prossime difficili partite che attendono i nerazzurri Sei vittorie consecutive alle spalle, tre partite complicate all’orizzonte da provare a vincere per rendere esaltante questo avvio di stagione. L’Inter ci crede, il derby contro il Milan sarà solo il primo di un mini tour de force che prevede anche il match con il Barcellona ...

Inter-Milan : le condizioni di nerazzurri e rossoneri in vista del Derby : Mancano pochi giorni al derby di Milano, la cui atmosfera già dallo scorso campionato ha iniziato ad avvicinarsi a quella dei bei tempi in cui Milan e Inter si sfidavano per traguardi prestigiosi. Lo stadio sarà sold out, mentre non è detto che le squadre riescano a presentarsi al gran completo all’appuntamento di domenica sera al “Meazza”. In casa nerazzurra Spalletti ha ritrovato in ...

Allarme in casa Inter : Vecino ko - rischia di saltare il Derby : Brutte notizie per l'Inter in vista del derby di domenica sera: Matias Vecino si è fermato e difficilmente tornerà disponibile per la stracittadina. L'annuncio del ko è stato dato dalla nazionale ...

