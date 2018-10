Del Conte ci spiega perché il reddito di cittadinanza non funzionerà

Conte parla Della manovra con Juncker : 23.13 Telefonata tra il premier Conte e il presidente della Commissione Ue Juncker Al centro della conversazione la manovra varata dal governo. Conte "ha ribadito che (la manovra) è solida e ben strutturata e che il deficit programmato al 2,4% per il 2019 è stato pensato per garantire la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese.Conte ha precisato che il deficit è destinato a rientrare già nel biennio successivo, e anche per questo ...

Pronta la lettera Dell'Ue che porterà alla contestazione Della manovra : La lettera con cui la Commissione Ue dovrebbe avviare la consultazione con l'Italia per contestare formalmente la manovra è Pronta, anche se non è stata ancora presa una decisione sul giorno in cui ...

Conte "coinvolge" Cantone nella ricostruzione Del Ponte Morandi : "Niente gara - ma Commissario e Anac lavoreranno insieme" : "Il sindaco Bucci, Commissario alla ricostruzione, concorderà direttamente con il presidente dell'Anac Cantone l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti per procedere in modo celere, trasparente e nel rispetto della legalità". Lo sottolinea in una nota che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dedica alla ricostruzione del Ponte di Genova."Nel decreto Genova, in vista della ricostruzione del Ponte Morandi, abbiamo ...

Settantacinque anni fa il rastrellamento Del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

Il numero chiuso a Medicina : pro e contro di una misura da sempre contestata. La mediazione Del moDello francese : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". Poche parole, scritte nel comunicato che conteneva i provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri sulla manovra, nessuna spiegazione di merito e, poche ore dopo, lo stop. Il primo a frenare sull'ipotesi dell'abolizione, tout court, del numero chiuso per gli aspiranti medici è stato il ministro ...

BREXIT - 3 SCENARI PER L’USCITA DelLA GRAN BRETAGNA DALL’UE/ Ultime notizie - in ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Epcc - la rivoluzione Del voto ponderato : nessuno fra il pubblico ricorda il nome Del presidente Del consiglio Giuseppe Conte : E se il nostro voto valesse di più o di meno sulla base di quanto sappiamo dei temi su cui siamo chiamati a esprimerci? “Un voto di Enrico Mentana dovrebbe valere dieci volte il mio”, spiega Alessandro Cattelan nell’ammettere che il suo diritto di voto sarebbe il primo a venire colpito dalla rivoluzione del voto ponderato, la provocazione lanciata ieri durante il monologo di apertura del quarto appuntamento con Epcc a teatro, ogni martedì su Sky ...

Conte : "A Bruxelles orgogliosi Della manovra - basta austerity" : Una società con disuguaglianze non solo è moralmente inaccettabile ma fa implodere l'economia stessa". "Sui flussi migratori chiediamo gestione condivisa" Sul tema dell'immigrazione il premier ha ...

Più soldi alla commissaria Della CRI Dl fiscale - Conte scoprì la 'manina' : "Cos'è questo?". Con queste parole il premier Giuseppe Conte in persona, domenica sera nel corso del preconsiglio dei ministri per l'approvazione del dl fiscale, ha scoperto una misteriosa 'manina' che nella bozza del provvedimento aveva inserito due righe che puntavano a muovere bel 84 milioni in due anni. Segui su affaritaliani.it

Pastelli contenenti sostanze pericolose - la risposta Della Stabilo : “Nostri prodotti sicuri” : La risposta della Stabilo a un'indagine di una rivista specializzata tedesca che aveva accusato diverse fabbriche di Pastelli di mettere sul mercato prodotti non completamente sicuri.Continua a leggere

Biglietto unico treno-aereo. La proposta Del premier Conte semplifica la vita ai turisti : Il premier Conte ha concluso enfatizzando l'importanza del turismo per l'economia italiana: "Il nostro Paese è un'industria straordinaria per il turismo, e per valorizzarla vogliamo rendere ...

Riace - Lucano : “Rifarei tutto”. E sulle contestazioni Del Viminale : “Solo atteggiamento denigratorio” : “Rifarei tutto quello che ho fatto” ha detto Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se cambierebbe qualcosa nel suo progetto di accoglienza ai profughi contestatogli dal Viminale. Per quanto riguarda le contestazioni che il ministero gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione, per Lucano “non è vero niente, si tratta di atteggiamenti ...

Cannabis - il contenuto di Thc è uguale nei diversi ceppi Della pianta : (foto: Bloomberg Creative Photos/Getty Images). Nei vari tipi di Cannabis, la quantità di delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc), la sostanza psicotropa alla base della pianta, e di cannabidiolo (Cbd), metabolita non psicoattivo che ha proprietà rilassanti e antinfiammatorie, potrebbe essere più o meno la stessa, a prescindere dalla varietà della Cannabis. A svelarlo è uno studio guidato dalla University of British Columbia (Ubc) Okanagan, in ...

Grande Fratello Vip 2018 - Contessa vs Marchesa : arriva Patrizia De Blanck per fare luce sulle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona : Patrizia De Blanck Sarà una sfida a colpi di borsette e collane di perle quella che animerà domani sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una Contessa arriverà per mettere in discussione la veridicità delle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona, nota ai più come la Marchesa. Tale affronto sarà fatto da Patrizia De Blanck. La Contessa farà, dunque, luce sulle reali origini della Marchesa, smentendo ...