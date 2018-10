Deadpool 2 | una clip con le papere del film

wired

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - KondorYT : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - thunderlie : Sto leggendo una Thorki in treno con la maglia di Deadpool addosso io percepisco dell'ironica cosmica in queata situazione - PancakeMiku : RT @galreinaum: ho realizzato che siccome è sicuramente fan della marvel posso attirare la sua attenzione con la felpa di deadpool posso f… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Esce il 17 ottobre la versione in Blu-ray e 4K Ultra Hd di2, secondo episodio dedicato al supereroe interpretato da Ryan Reynolds e diretto da David Leitch, che al botteghino ha registrato ottimi risultati. Ora per gli appassionati del genere si rinnova l’appuntamento con l’opportunità di godersi azioni e scherzi non inclusi nella pellicola. Ad attirare l’interesse sono in particolar modo i quindici minuti inediti con le battute sul set di, Cable, Vanessa Carlysle, Domino e gli altri protagonisti del. Oltre alle scene estese e quelle eliminate, tra i contenuti extra ci sono approfondimenti sulla scelta degli attori, focus sui segreti e sulle sorprese di, sull’utilizzo delle controfigure e parecchie curiosità sul titolo, che spaziano dal Manchester United ai video di Lil Pump e Celine Dion, senza tralasciare monologhi e gag, come potete vedere nella ...