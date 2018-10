Ddl Pillon | tensione in Senato quando parla il leghista Lui | “Ma cosa ridete?” E la

Affido : Pillon - non ritiro il Ddl : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Il testo non si ritira. M5S dice la stessa cosa che diciamo noi: c'é un testo su cui lavorare. Siamo aperti al contributo di tutti". Così il senatore della Lega Simone Pillon ...

Affido : Pillon - non ritiro il Ddl : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Il testo non si ritira. M5S dice la stessa cosa che diciamo noi: c'é un testo su cui lavorare. Siamo aperti al contributo di tutti". Così il senatore della Lega Simone Pillon ...

Ddl Pillon - la Carta del Garante per l’infanzia per tutelare i figli : “No a regole predeterminate” : Sono quasi 100mila (97.690) i figli minorenni di genitori separati su cui in queste settimane sono puntati i riflettori dopo la proposta del ddl del senatore leghista Simone Pillon che vorrebbe la “bigenitorialità perfetta” e la mediazione obbligatoria per trovare un accordo sul mantenimento dei figli e sul loro affido. Una proposta criticata dal Garante dell’infanzia che ha presentato la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei ...

Affido condiviso - Pillon difende suo Ddl : ANSA, - ROMA, 10 OTT - Il senatore leghista Simone Pillon difende su Fb il proprio disegno di legge sull'Affido condiviso dei figli dopo la separazione dei genitori, senza riferimenti alla 'bocciatura'...

Affido condiviso - M5s frena Ddl Pillon. Spadafora : va rivisto : Roma, 10 ott., askanews, - Il disegno di legge Pillon che rivoluziona l'Affido condiviso, introducendo il concetto di "bigenitorialità perfetta" e proponendo di cancellare l'assegno di mantenimento, "...

I 5 Stelle fermano il Ddl Pillon sull'affido condiviso : "Così non va" : "Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora intervenendo alla presentazione del VII dossier della campagna 'Indifesa' di Terre des Hommes, presentato oggi alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato."Sono allarmato dai dati del rapporto Terre ...

Affido condiviso - sottosegretario Vincenzo Spadafora : “Nostro dovere rivedere Ddl Pillon” : Verrà rivisto il ddl Pillon sull’Affido condiviso. Il disegno di legge del sentore, anche organizzatore dei Family day, aveva scatenato reazioni forti e trasversali. “Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata” dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora (M5s) è intervenuto così alla presentazione del ...

A Taranto solo l’ultimo caso di marito violento che si vendica sui figli. Col Ddl Pillon sarà peggio : E’ accaduto il 7 ottobre scorso a Taranto. Un uomo, Luigi Trovatello, si reca a casa della propria madre dove vivono i suoi figli, di 6 e di 14 anni, accoltella il figlio maggiore al collo eppoi afferra la più piccola e la scaraventa giù dal balcone del terzo piano. La bambina è in coma e lotta tra la vita e la morte. Tutto questo non è accaduto per caso, per raptus, per fatalità ma è accaduto perché qualcosa nel sistema di protezione dei ...

Dal Ddl Pillon alla mozione anti-aborto di Verona. Oggi più che mai bisogna essere femministe : “Mi ricordo quando non si poteva abortire. Accompagnavamo a turno le ragazze, amiche, sorelle, dai cosiddetti ‘cucchiai d’oro’ che si facevano pagare caro l’interruzione clandestina di gravidanza”. Siamo sulla metropolitana e una signora sulla settantina, seduta accanto a me, mi avvicina mentre leggevo la notizia della mozione anti-aborto, approvata il 5 ottobre dal consiglio comunale di Verona. “Alcune donne ci hanno ...

I Cinque Stelle contro il Ddl Pillon. Spadoni : "Va cambiato - il bambino va tutelato" : Il Movimento Cinque Stelle si schiera contro il ddl Pillon. E lo fa per voce di Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera per M5S, intervistata dal Fatto Quotidiano sul disegno di legge sull'affido condiviso, in discussione in Commissione Giustizia al Senato."Il disegno di legge Pillon va cambiato. E credo che sia impossibile che arrivi in aula senza modifiche", sostiene Spadoni. "Io sono favorevole all'affido condiviso, che è ...

AFFIDO CONDIVISO/ E Ddl Pillon : perché il mediatore familiare non c'è? : Per la prima volta il ddl Pillon parla di mediazione familiare, ma sul punto appare confuso e migliorabile, scrive una mediatrice professionale.

Bologna - 300 persone in piazza contro il Ddl Pillon : “Riforma scellerata. Donne del M5s e della Lega ribellatevi” : “Per fermare questo obbrobrio abbiamo bisogno della sommossa delle Donne del Movimento cinque stelle ma anche delle Donne della Lega. Mi chiedo come la ministra Giulia Bongiorno che si è sempre spesa per le battaglie delle Donne possa proporre una cosa del genere che sommessamente impedisce alle Donne di denunciare violenza“. Da Bologna l’ex senatrice Francesca Puglisi, promotrice di #Towandadem, il gruppo delle Donne del Pd, ...

Non una di meno - flash mob in piazza Matteotti contro Ddl Pillon e registro delle famiglie : 'Difendiamo la 194' : "Il 28 settembre scendiamo in piazza in molte città italiane e nel mondo per levare un grido di solidarietà alle donne argentine e a tutte quelle che non possono ancora scegliere se e quando ...