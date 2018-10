Dancing Days dal 18 al 21 ottobre al Romaeuropa Festival

romadailynews

: RT @rep_roma: Romaeuropa Festival, 'Dancing days' dal 18 al 21 ottobre al Mattatoio e al Teatro Vascello [news aggiornata alle 18:49] https… - LazioCreativo : RT @rep_roma: Romaeuropa Festival, 'Dancing days' dal 18 al 21 ottobre al Mattatoio e al Teatro Vascello [news aggiornata alle 18:49] https… - romasulweb : Romaeuropa Festival, 'Dancing days' dal 18 al 21 ottobre al Mattatoio e al Teatro Vascello - rep_roma : Romaeuropa Festival, 'Dancing days' dal 18 al 21 ottobre al Mattatoio e al Teatro Vascello [news aggiornata alle 18… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018), LE NUOVE TENEDENZE DELLA DANZA EUROPEA DAL 18 AL 21ALI giorni del REf18 dedicati alla danza europea. Dal 18 al 21al Mattatoio (Testaccio) e al Teatro Vascello Torna negli spazi del Mattatoio, dal 18 al 21, il focus, a cura di Francesca Manica, che il2018 dedica alle nuove tendenze della danza europea. Giorni di danza, tra Italia, Olanda, Grecia, Norvegia e Austria (queste le nazioni protagoniste dell’edizione del focus) per presentare le creazioni di artisti che contaminano la propria ricerca coreografica con altrettanti linguaggi scoprendo nuovi mondi emotivi, percettivi ed estetici. «Fil rouge tra queste giornate è il corpo inteso come strumento personale e politico, chiave di accesso all’emotività degli artisti o “arma” per analizzare, scomporre e ricomporre il presente. Un corpo visionario che si ...