Dalle pensioni ' Quota 100' al reddito di cittadinanza | cosa cambia

Pensioni : Dalle minime alle massime - nel 2019 tornano gli scatti di aumento : Anche le Pensioni negli anni si rivalutano in base al meccanismo della perequazione. Si tratta dell’adeguamento degli assegni previdenziali all’aumento del costo della vita sancito dall’Istat annualmente. Negli ultimi anni le Pensioni non sempre sono state rivalutate. Dopo anni di blocco, nel 2018 c’è stato un piccolo incremento per quel meccanismo di rivalutazione che una volta era chiamato “scala mobile”. Le buone notizie per i pensionati, da ...

Def 2019 - Dalle pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...

Manovra - Dalle pensioni alle stime ecco i punti dolenti : - DEBITO RESTA MINACCIA, RISCHIO DIETRO L'ANGOLO: il debito elevato resta 'il grande moltiplicatore delle turbolenze', in grado di 'innescare un circolo vizioso con ripercussioni sull'economia reale'.

Def : Dalle pensioni alla pace fiscale - tutte le misure della legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale.Continua a leggere

Il vertice nel governo : Dalle pensioni al reddito ecco i punti concordati : Alla fine della riunione a Palazzo Chigi sia Lega che M5S si sono detti contenti di quanto emerso sulla manovra. Il premier Conte in serata ha detto che finalmente si è vista la fumata bianca, e chissà se sarà davvero così.Di certo, da quanto trapela, pare che leghisti e grillini siano arrivati ad alcuni compromessi. Anche sul tema immigrazione, che però fa ancora irritare l"ala "di sinistra" del Movimento. Di Maio assicura che verrà votato ...

Pensioni - Salvini su Facebook : ‘Stop alla Fornero - Dalle parole ai fatti’ (VIDEO) : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, rilancia oggi su Facebook l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e, in particolare, sul superamento della legge Fornero con l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni. Proprio come annunciato nei giorni scorsi in tv nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, su Rai Uno. Nei piani dell’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, come previsto nel contratto di ...

Pensioni - Salvini su Facebook : ‘Stop alla Fornero - Dalle parole ai fatti’ (VIDEO) : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, rilancia oggi su Facebook l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e, in particolare, sul superamento della legge Fornero con l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni. Proprio come annunciato nei giorni scorsi in tv nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, su Rai Uno. Nei piani dell’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, come previsto nel contratto di ...

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Pensioni - «quota 100» finanziata Dalle aziende? Le ipotesi sul tavolo : Gli strumenti su cui stanno ragionando i tecnici sono soprattutto i fondi di solidarietàattivi in diversi settori come il credito, le assicurazioni, il trasporto pubblico o il neonato “fondo Tris” del settore chimico-farmaceutico. Dietro a queste ipotesi c’è l’idea di rafforzare i finanziamenti dei fondi, ritoccando le aliquote contributive attuali ...

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Riforma pensioni 2018/ Flessibilità universale proposta Dalle Acli (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Flessibilità universale proposta dalle Acli. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Dalle pensioni alla riforma dell'Irpef : chi ci guadagna (e chi no) col governo M5s-Lega : A beneficiare delle nuove misure saranno sopratutto gli indigenti e coloro che dichiarano redditi alti. Resta fuori dai...

Manovra 2019 - Dalle pensioni alla flat tax. Ecco cosa ci sarà : Il vertice tra il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla Manovra finanziaria 2019 ha dato i suoi ...