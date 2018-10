Dalla polvere all’altare del successo Riparte su Rai2 il racconto degli Eroi di strada

davidemaggio

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)diLa normalità e il degrado. La normalità della vita e delle famiglie, il degrado delle città e di particolari quartieri. Di questo raccontadi. Un eterno ballo delle incertezze, per dirla con le parole di una canzone di Ultimo, uno dei protagonisti della prima edizione.Una trasmissione che nelle periferie urbane più abbandonate trova il buono e lo mostra al telespettatore. E il bene, come il male, sta sempre nelle persone. Sono storie di riscatto e di unsmo quotidiano, dunque, quelle che da stasera, in seconda serata su, Ilenia Petracalvina narra a partire dalle 23,30. Uno stile convincente ed empatico quanto basta, ovvero senza eccessivi sentimentalismi, quello della giornalista. In maniera asciutta e con il suo distintivo timbro vocale, parla e incontra uomini e donne che, nelle periferie difficili, ci sono cresciuti e che poi nella vita ce l’hanno ...