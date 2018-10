Dalia Kaddari d’argento a Buenos Aires 2018 | il futuro dell’atletica italiana è

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018), la giovane atleta azzurra che ha fatto breccia nel cuore di tanti italiani per il suo talento e la sua infinita bellezza La giovanedello sport sta ben figurando alle Olimpiadi giovanili di. Gli azzurrini stanno conquistando medaglie su medaglie mandano in delirio tutto il pubblico italiano che li segue e li supporta. Tra tutti, spiccano diverse figure femminili: oltre Giorgia Villa, che ha conquistato tre ori e un argento nella ginnastica artistica, ancheha fatto breccia nel cuore degli italiani. 17enne, bellissima e ricca di talento, la cagliaritana ha conquistato un argento nei 200 metri in 24”24+23”45.frequenta il liceo linguistico e ha iniziato a praticare atletica solo tre anni fa: il suo primo approccio con lo sport è stato con la pallacanestro, poi lasciata per iniziare questa nuova avventura che le sta ...