Dal Financial Times la difesa dell’Italia contro il fiscal compact

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) "Eppur si muove: non la terra intorno al sole". Cosa nota da tempo immemorabile. Ma il dibattito intorno alle certezze granitiche sull'efficacia assoluta del, come panacea di tutti i mali. Abbiamo detto più volte che, in economia, come nella vita normale, non esiste una medicina capace di curare ogni malattia. Saremmo alla ricerca di un talismano e non di fronte a un prodotto del grande progresso scientifico e tecnologico, che caratterizza l'epoca moderna.A scendere in campo, con una notevole pesantezza, questa volta, è ilche mette il dito nella piaga. Costringendo un po' tutti a una maggiore riflessione. In un lungo articolo ne analizza le luci (poche) e le ombre (tante) in una analisi approfondita che è bene ripercorrere."Un grande Paese europeo – questo l'incipit – ha scelto un nuovo governo che ha promesso di allargare ...