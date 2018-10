Dal 2019 la Palestina potrà agire di fatto come membro dell' Onu

Moto3 - team Gresini con Rodrigo e Rossi Dal 2019 : Tante novità per il team Gresini che ha annunciato l'introduzione di alcuni cambiamenti per il Campionato del Mondo Moto3 2019. Si parte con la line-up piloti bianco-blu che comprende Gabriel Rodrigo, ...

Moto3 - nuovo inizio per il Team Gresini a partire Dal 2019 : Tante novità per il Team Gresini che ha annunciato l'introduzione di alcuni cambiamenti per il Campionato del Mondo Moto3 2019. Si parte con la line-up piloti bianco-blu che comprende Gabriel Rodrigo, già impegnato in Moto3, e il debuttante della categoria Riccardo Rossi. L'argentino sarà il pilota di punta, ...

Medicina - il ministro : «Più posti Dal 2019 e un nuovo test» Dopo l'incidente in consiglio dei ministri il titolare dell'Istruzione: «Andremo per gradi e cambieremo con l'accordo degli Atenei. Il numero chiuso, per ora, resta»

Il giallo dei risarcimenti ai risparmiatori truffati Dalle banche : nel 2019 lo stanziamento è zero : L'annuncio, messo nero su bianco nel comunicato stampa di palazzo Chigi che elenca le misure della manovra, parla di un ampliamento enorme, "14 volte rispetto a prima", e di una dotazione di 1,5 miliardi. Ma sul risarcimento alle vittime delle crisi bancarie è già giallo. Nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, infatti, lo stanziamento previsto per questa misura nel 2019 è pari a zero. E nel 2020 e 2021, ...

Manovra 2019 - le ultime novità. Dall'ecobonus alle assunzioni in polizia : Non solo pensioni e pace fiscale, ecco le altre misure contenute nella legge di Bilancio. Confermata fino a fine 2019 la detrazione per gli interventi ristrutturazione edilizia al 50% Pensioni, le ...

Il calcio femminile sbarca al Torneo di Viareggio Dal 2019 : La vetrina calcistica per la categoria under 19 ospiterà anche dalla prossima edizione una competizione femminile. L'articolo Il calcio femminile sbarca al Torneo di Viareggio dal 2019 è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il papà di Veronica Mars nel revival Hulu che uscirà nel 2019 : ancora un ritorno Dal cast originale : Ci sarà anche il papà di Veronica Mars nel revival Hulu che debutterà nel 2019. Per la nuova serie dedicata alla giovane e talentuosa investigatrice, torna anche il fondatore di Mars Investigations: TVLine rivela che l'attore di origini italiane Enrico Colantoni, interprete di Keith Mars nella serie, ha firmato un contratto per tornare in video nei nuovi episodi promossi da Hulu. Oltre ad aver interpretato il papà della protagonista della ...

Di Maio : reddito cittadinanza Dal 2019 : 22.28 Nella manovra si confermano quota 100e reddito e pensione di cittadinanza "che partiranno nei primi 3 mesi del 2019". Così il vicepremier Di Maio al termine del CdM su Manovra e decreto fiscale. "Credo che questa legge di bilancio dimostri che le cose si possono veramente fare. In questi giorni in cui si sta creando tanta paura io dico ai cittadini che non bisogna avere paura.Noi terremo i conti in regola". Tra le misure previdenziali ...

Manovra 2019 approvata Dal consiglio dei Ministri. Sì a pace fiscale e tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Napoli - la testa di cavallo di Donatello Dal Mann a Matera 2019 : 'Il Rinascimento era un mondo ancora fatto di manoscritti da poco riscoperti, di studi filologici, di qualche, raro, rinvenimento archeologico e di contemplazione di monumenti che emergevano ancora, ...

Roma : Dal 2019 via i bus turistici dal centro : La Capitale si prepara a una piccola, grande rivoluzione targata M5S. A partire dal primo gennaio , infatti, le vie del centro storico diventeranno sostanzialmente off limits per i bus turistici. Via ...

Dal secondo posto al Lombardia al Giro 2019 - a tutto Nibali : “futuro? Sono arrivate delle offerte - ma…” : A tutto Vincenzo Nibali: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il secondo posto a Il Lombardia Un Vincenzo Nibali eroico, oggi a Il Lombardia: lo Squalo dello Stretto ha tenuto duro fino alla fine, ma è dovuto arrendersi a Thibaut Pinot, vincitore della Classica delle Foglie Morte. Sul traguardo di Como, però, gli applausi Sono tutti per il messinese della Bahrain Merida, che nonostante fosse stato raggiunto dal gruppetto, è riuscito ...

Apple : probabile lo streaming gratuito Dal 2019 : Apple sembra pronta a scendere in campo anche nell’arena dello streaming, andando a contrastare aziende del calibro di Amazon e Netflix con una piattaforma che offre gratuitamente contenuti proprietari. Sarebbe un passo notevole per il leggi di più...

Golf - PGA Tour 2019 : un terzetto guida il CIMB Classic ad un solo round Dal termine : Il CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari) si avvicina alla sua conclusione nel regno dell’incertezza. Sono infatti 3 i leader che sul percorso par 72 del TPC Kuala Lumpur di Kuala Lumpur (Malesia) si trovano al comando con lo score di – 19 (197 colpi). Si tratta dell’australiano Marc Leishman, dell’americano Gary Woodland e del sorprendente indiano Shubhankar Sharma. Quest’ultimo, grazie al -6 di giornata, ...