Dacia Maraini scrive a Papa Francesco | Per ogni donna l' aborto è sempre un

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La presa di posizione disul tema dell'ha fatto molto discutere. Pochi giorni fa il Pontefice aveva duramente condannato questa pratica con le parole "è come assoldare un sicario". La scrittrice, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, si rivolge alcontestando la sua posizione.Le sue parole sull', caro, mi hanno molto stupita e rattristata. Non posso fare a meno di chiederle perché abbia usato termini così duri e punitivi. Vorrei solo ricordarle che nessunaha piacere di abortire. Se lo fa è perché costretta da tante ragioni dolorose che lei dovrebbe conoscere, vista la grande e generosa capacità di ascolto e di comprensione che hadimostrato.ricorda quali siano stati i risultati raggiunti dall'approvazione della legge sull'.Da quando è stata votata ...