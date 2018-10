channelcity

: Da Zebra Technologies nuova generazione di mobile computer #zebra #palmare #prodotto @ZebraTechnologies… - channelcity : Da Zebra Technologies nuova generazione di mobile computer #zebra #palmare #prodotto @ZebraTechnologies… - ChannelBizITA : Zebra Technologies: i nuovi mobile computer touch a prova di produttività - -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L'azienda conta oggi 7.000 dipendenti in tutto il mondo, 122 uffici in 81 paesi e più di 4,2 miliardi di capitalizzazione, cifra che è aumentata in maniera significativa in questi ultimi mesi. Oggi ...