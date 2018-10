Da Ronaldo a Messi | Perisic disegna il suo giocatore ' perfetto'

Golden Foot 2018 : Cristiano Ronaldo - Messi - Suarez e Cavani tra i candidati : ... dieci grandi campioni del calcio che si contenderanno l'ambito riconoscimento a suon di preferenze dei tifosi di tutto il mondo. I prossimi 29 e 30 ottobre ancora una volta i migliori calciatori del ...

Modric : 'Non giocherei mai con Messi - con Ronaldo siamo amici' : PARIGI, FRANCIA, - ' Il calcio era il modo migliore per scappare dalla guerra, per allontanarsi da questo pensiero. Sin da bambino sognavo di diventare calciatore e di vestire la maglia della Croazia' ...

Pallone d’Oro 2018 : i candidati al premio - tutti i calciatori nominati e i favoriti. Ci sono Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar : France Football ha rivelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2018, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del Mondo. Questa volta l’ambito riconoscimento non dovrebbe essere un affare tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi come è sostanzialmente stato nell’ultimo decennio, anche l’altro fenomeno Neymar non dovrebbe essere in lizza. I candidati principali dovrebbero essere Kylian Mbappé e Kuka Modric ma ...

Pallone d'Oro - finisce il monopolio Ronaldo-Messi? Mbappé-Griezmann-Modric si contendono il premio : A meno di clamorose sorprese per la prima volta dopo 10 edizioni il premio non andrà al portoghese o all'argentino

Juventus - Bernardeschi : 'Ronaldo è meglio di Messi. Ho svoltato grazie alle parole di Paulo Sousa' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta". parole di affetto,...

Bernardeschi : 'Ronaldo meglio di Messi - Sheva il mio idolo. Su Allegri e Chiesa...' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta'. EFFETTO SULLO ...

FIFA Top 11 : Messi - Ronaldo ma non solo. Chi sono i più presenti di sempre? : Oltre al FIFA The Best, ormai da 13 anni viene stilata una formazione con i migliori giocatori dell'anno schierata con un classico 4-3-3. Ma chi sono i più presenti? Scopriamolo ruolo per ruolo, con ...

Dalla Francia : 'Dybala in crisi anche per colpa di Ronaldo e Messi' : ' Puoi essere il miglior giocatore del mondo, se non sei mentalmente al 100%, gli altri andranno più veloce ', ha dichiarato recentemente Allegri'. DOLORI IN NAZIONALE - l'attaccante bianconero è ...

Modric : "Ho battuto Messi e Ronaldo - ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7" : Ha fatto piangere Boban in platea, dedicandogli il premio 'The Best' della Fifa, ma soprattutto ha interrotto il dominio Messi-Ronaldo come miglior giocatore al mondo. Luka Modric si gode il momento ...

The Best Fifa - schiaffo di Cristiano Ronaldo : Messi vota per lui - il portoghese preferisce altri giocatori : I Best Fifa , celebrati ieri, lunedì 24 settembre, a Londra, hanno incoronato Luka Modric come miglior giocatore del 2018 ma titoli e riflettori sono stati tutti per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi . ...

Messi vota Allegri - Ronaldo preferisce Varane a Modric : Ronaldo e Messi si sono spartiti il titolo di miglior giocatore al mondo, l'ultimo a vincerlo fuori da questo binomio fu Kakà nel 2007, e ora tocca alle nuove generazioni: da Mbappè a Neymar, ...

The Best FIFA Award 2018 – Svelati i voti : il clamoroso retroscena Ronaldo-Messi : Messi e Cristiano Ronaldo distolgono l’attenzione dal The Best Player 2018, Luka Modric: ecco il retroscena sulle votazioni E’ Luka Modric The Best Player dei FIFA Awards 2018. Il croato del Real Madrid ha battuto Cristiano Ronaldo e Salah, aggiudicandosi il 29,05% di voti, formato da un mix di votazioni di media, commissari tecnici e capitani delle Nazionali. Modric ha interrotto così il lungo dominio, decennale, del duo ...

LUKA MODRIC E' IL GIOCATORE DEL 2018 PER LA FIFA : HA VINTO/ Di Salah il gol dell'anno - assenti Ronaldo e Messi : LUKA MODRIC è il GIOCATORE del 2018 per la FIFA. Assegnati i riconoscimenti alla Royal Festival Hall di Londra. Di Salah il gol dell'anno, assenti Ronaldo e Messi(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 00:47:00 GMT)

The Best Fifa - trionfa Modric. Ronaldo e Messi grandi assenti : Tutto secondo le previsioni: è Luka Modric il miglior giocatore del 2018, secondo la Fifa. La cerimonia, svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, ha visto primeggiare il croato, sotto gli occhi ...