Da No Tap a Sì Tap La parabola triste del M5s in Puglia

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul gasdotto : convocato a Roma il Comune di Melendugno : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento e hanno chiamato per un nuovo incontro il sindaco e due esperti

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul gasdotto : al vaglio i rischi per la posidonia : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento, anche alla luce della nuova documentazione portata dal sindaco di Melendugno

Tap - slitta parere ministero Ambiente : 15.12 slitta di qualche giorno il responso finale del ministero dell'Ambiente sul dossier Tap, che era atteso per oggi. Fonti del ministero spiegano che i tecnici non riusciranno a dare entro oggi il parere definitivo sulla correttezza dell'iter amministrativo del progetto, e che saranno necessari alcuni giorni. Gli uffici stanno ricontrollando tutto l'iter autorizzativo dei lavori, alla luce anche della nuova documentazione portata lunedì ...

Tap : oggi il verdetto del ministero sul via libera al cantiere : Il Ministro Costa auspica di chiudere al più presto le valutazioni sulle autorizzazioni al gasdotto. Ma in Puglia sale la tensione. Emiliano attacca il M5s: 'ritirata indegna' -

Gasdotto Tap - ecco perché alla fine si farà : Nonostante le residue resistenze del M5S, le penali da pagare per lo stop all'opera sarebbero, secondo gli stessi grillini, insostenibili

La Lezzi cade sul Tap E adesso il movimento vuole le sue dimissioni : ... come fu il referendum anti-trivelle per il Pd - ha proseguito Emiliano - la vittoria dei Verdi in Baviera conferma che il nuovo della politica europea si costruisce sulla tutela della salute e dell'...

Il tip Tap di Emiliano è un pericolo per il Pd : Il M5s sta subendo la sconfitta post elettorale più grave nella Puglia di Michele Emiliano, che è stato partner in crime dei grillini nella campagna mediatica per la chiusura della acciaieria Ilva e il blocco del gasdotto Tap. Gli attivisti del movimento No Tap vogliono impedire l’attivazione dell’i

Tap - in Puglia cresce la rivolta contro i Cinque Stelle. Emiliano : "Una ritirata indegna" : Infuria la polemica alla vigilia della decisione finale del ministero dell'Ambiente sulla correttezza dell'iter seguito per la costruzione del gasdotto Tap che collegherà l'Azerbaijan all'Italia

