Cruciale il 5G in Italia | a causa di Iliad sotto pressione Vodafone e Wind Tre | di meno

LIVE Italia-Turchia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima sfida Cruciale per le azzurre contro Guidetti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - si ritorna in campo! Sfida Cruciale alla Finlandia - gli azzurri vedono la Final Six : L’Italia sta ricaricando le pile e sta studiando al meglio il Mediolanum Forum di Milano dove domani disputerà la prima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo un paio di di giorni, conditi comunque da allenamenti e dallo studio delle avversarie, la nostra Nazionale è pronta per tornare in campo e per Sfidare la Finlandia (venerdì 21 settembre, ore 21.15): gli azzurri, reduci da cinque vittorie consecutive, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - battaglia Cruciale per sognare in grande! Gli azzurri vogliono il pokerissimo da primi : La particolare formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile non permette all’Italia di rilassarsi anche se è già certa matematicamente del primo posto nella Pool A. Il regolamento prevede infatti che tutti i punti conquistati al primo turno vengano portati alla seconda fase, quella che ci consegnerà le magnifiche sei pronte a darsi battaglia a Torino per la conquista del titolo iridato. Dunque non sono ammessi errori e passi falsi se si ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia da impazzire! Cuore matto degli azzurri - l’Argentina si arrende 3-1. Zaytsev guerriero - vittoria Cruciale : Non c’è il due senza il tre, l’Italia rispetta il detto e conquista la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (22-25; 25-15; 25-23; 25-) dopo due ore di autentica battaglia che alla lunga ha premiato gli azzurri, più coriacei che mai e desiderosi di confermare la propria imbattibilità nel ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - un successo Cruciale verso la Final Six. I possibili avversari degli azzurri nella seconda fase : gli scenari : L’Italia era scesa in campo convinta e sapeva di avere le carte in regola per sconfiggere il Belgio ai Mondiali 2018 di Volley maschile anche se in pochi si aspettavano un dominio del genere: il 3-0 rifilato ai Red Dragons in appena 90 minuti è andato ben oltre le attese della vigilia e ha dimostrato lo strapotere della nostra Nazionale che ha incantato i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e tutti gli appassionati davanti al ...

LIVE Italia-Belgio - Mondiali volley 2018 in DIRETTA : sfida Cruciale per gli azzurri contro Anastasi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri affronteranno i Red Dragons in una partita fondamentale per il prosieguo dell’intera rassegna iridata: serve una vittoria a tutti i costi per alimentare ulteriormente le nostre speranze di accedere alla Final Six visto che tutti i risultati ottenuti in questo turno della competizione ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio - sfida Cruciale col mirino sulla terza fase! Vincere è fondamentale - contano tutti i risultati : Uno snodo cruciale, un passaggio fondamentale e assolutamente da non fallire per una squadra che vuole puntare in alto ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Italia-Belgio è un incontro che può segnare le sorti dell’intera rassegna iridata, una vittoria potrebbe davvero valere un piccolo pezzetto di qualificazione alla Final Six di Torino, quella che tra due settimane spalancherà le porte delle semifinali della competizione. tutti i ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 13 settembre - giornata Cruciale per l’Italia. Clara Guerra vola in finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua otto equipaggi azzurri in semifinale, due nei quarti di finale e due nei ripescaggi, oltre ad uno nelle semifinali per il 13° posto. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, non ci saranno prove d’appello, o si entra tra le prime sei, o si resta a guardare gli altri lottare per il ...