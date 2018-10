Crop top | come indossarlo con stile per davvero

dilei

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Iltop è super trendy, ma non è un capo proprio facilissimo da abbinare. Spiamo il look di alcune it girl e vediamo qualche consiglio percontop,con: premessa Una sola e importante: il, se volete essere trendy, va abbinato con la vita alta. Punto. La vita bassa ormai è un ricordo del passato. Perciò non importa quale sia il vostrotop preferito e quanto corto sia: l’importante è che la gonna o il pantalone con cui lo indossate arrivino al massimo un centimetro sotto l’ombelico.top,con: con i pantaloni cargoKaia Gerber Kaia Gerber, fuori dalle passerelle durante la fashion week milanese, indossa untop cortissimo, abbinato a pantaloni cargo da maschiaccio: il mix rende bene perchè equilibra i volumi e le dimensioni, anche se avrei allungato il top di qualche centimetro (ma ...