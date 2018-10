Cristiano Ronaldo accusato di stupro | Martina Colombari non ci sta | “troppo facile

Martina Colombari : 'Troppo facile accusare Cristiano Ronaldo' : Ma conosce bene anche il mondo del calcio, con cui è entrata in contatto grazie anche al marito Alessandro Costacurta. E sulla vicenda che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo attende che la ...

FIFA 19 - Cristiano Ronaldo sparisce dal trailer : Dybala è la star del videogioco : Una decisione praticamente inedita per la casa nota in tutto il mondo, altro non fosse che nel promo precedente Ronaldo era quasi dappertutto. Solo cinque secondi di presenza su un minuto e ...

Stupro Cristiano Ronaldo - tempi lunghissimi : battaglia legale di almeno due anni : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...

Glik : “Un derby contro Cristiano Ronaldo? Sarebbe una bella sfida” : Non sta attraversando un periodo facile né col suo club – il Monaco – né con la sua Polonia, sconfitta dagli Azzurri domenica. Kamil Glik, al Corriere di Torino e a Tuttosport, ha confessato di non aver mai scisso il suo legame con l’Italia, dove ha giocato per sei stagioni. L’ex capitano del Torino, stuzzicato sulla nuova stella della Juve, Cristiano Ronaldo, ammette: “Un derby contro CR7? Sarebbe una gran ...

Golden Foot 2018 : Cristiano Ronaldo - Messi - Suarez e Cavani tra i candidati : ... dieci grandi campioni del calcio che si contenderanno l'ambito riconoscimento a suon di preferenze dei tifosi di tutto il mondo. I prossimi 29 e 30 ottobre ancora una volta i migliori calciatori del ...

Diletta Leotta come Cristiano Ronaldo - la catanese diventa… DL7 e commenta la spinosa vicenda che coinvolge il portoghese : Da CR7 a DL7 è un attimo: Diletta Leotta come Cristiano Ronaldo! La giornalista catanese commenta la spinosa vicenda che coinvolge il portoghese e gli augura il meglio Diletta Leotta tra poco sarà protagonista di una nuova avventura. La 26enne catanese macina successi non solo sui social, dov’è seguitissima. In radio è speaker ed in tv, oltre ad essere giornalista di Dazn, è stata presentatrice di Miss Italia 2018 e sarà conduttrice ...

Cristiano Ronaldo - weekend romantico a Parigi (per non pensare alle accuse) : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaDa Torino a Parigi, passando per Las Vegas. Cristiano Ronaldo fa il giro del mondo ma, con somma felicità dei tifosi della Juventus, soltanto col pensiero: fisicamente, infatti, il fenomeno portoghese si è concesso un semplice weekend di relax nella capitale francese insieme alla ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - 1 milione di dollari per difendersi : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, 1 milione di dollari per difendersi: Raffaella Fico, "con me fu un gentiluomo"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e Georgina - fuga d'amore a Parigi : concerto e cena sugli Champs-Élysées. I VIDEO : Pausa Nazionali, e pausa per davvero per CR7. Uno che non smette mai di allenarsi e che certamente l'avrà fatto anche in questi giorni di riposo, senza il suo Portogallo. Out dalle convocazioni, come ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez scatenati a Parigi - la coppia al concerto di Jason Derulo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si divertono a Parigi, la coppia al concerto di Jeson Derulo prima del prossimo impegno di campionato Nonostante la bufera mediatica che si è abbattuta su Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus pare non essere troppo preoccupato delle conseguenze della denuncia legale di Kathryn Mayorga contro di lui. CR7, prima del prossimo impegno di campionato, si è concesso un’uscita mondana con la ...

Real Madrid - la “confessione” di Modric su Cristiano Ronaldo e Zidane : Real Madrid, Modric si è visto spogliato del compagno più forte in squadra ed anche del tecnico Zinedine Zidane Il Real Madrid non ha iniziato col piede giusto questa annata con Lopetegui in panchina. D’altra parte, perdere Zidane e Cristiano Ronaldo non è certo una cosa da poco. Il faro della squadra adesso è certamente Modric, il quale ha parlato dei pesanti addii estivi in casa Madridista: “Non pensavo che Zidane andasse ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - l’avvocato fiducioso per il proseguo delle indagini : L’avvocato di Cristiano Ronaldo riferisce le sue impressioni sul caso che interessa il suo assistito: Peter Christiansen appare positivo per il proseguo della vicenda Cristiano Ronaldo sta attraversando una vera e propria bufera mediatica. Dopo la denuncia di Kathryne Mayorga, l’opinione pubblica tenta di capire di più su quello che sarebbe successo quella notte del 2009 a Las Vegas tra la donna che accusa CR7 di stupro e il ...

Modric : 'Cristiano Ronaldo è il più forte di tutti. Avrei voluto giocare con Zidane' : Dopo il premio Best Uefa, quello Fifa e il Pallone d'oro del Mondiale russo, Luka Modric è tra gli assoluti favoriti per il Pallone d'oro 2018. Dovesse vincere anche quello, dopo una stagione, la 2017-...

Cristiano Ronaldo - lo stupro e le accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dalla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...