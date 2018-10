: ++ Confuse ipotesi sulla natura dell'esplosione a #Kerch: da Mosca parlano di probabile terrorismo, dall'università… - giornalettismo : ++ Confuse ipotesi sulla natura dell'esplosione a #Kerch: da Mosca parlano di probabile terrorismo, dall'università… - Agenzia_Ansa : Bomba al Politecnico in #Crimea, 13 morti. Aperta indagine per terrorismo. L'assalitore è forse uno studente dell'i… - petergomezblog : Crimea, bombe e spari al Politecnico: 18 morti “Attentatore è un ex studente, si è suicidato” -

Le prime immagini di un giovane di 22 anni,che ha sferrato l'attacco al college di Kerch con un bilancio provvisorio di 18 morti e 40 feriti, circolano su Telegram e riprese dalla tv russa. Il giovane teneva in mano un fucile di grosso calibro, e dopo la strage il suo corpo è stato ritrovato nella biblioteca al secondo piano.I testimoni raccontanoo anche di una forta esplosione avvenuta nella mensa. Gli inquirenti hanno classificato l'accaduto come "omicidio" e non terrorismo come supposto in un primo momento.(Di mercoledì 17 ottobre 2018)