Crimea | ordigno in un college | è strage Il Cremlino | Possibile terrorismo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Una bomba in ununiversitario. Lasprofonda nel terrore per un episodio i cui contorni sono ancora da chiarire del tutto. Per ora le notizie che arrivano dalla regione entrata a far parte della Russia dopo lenote vicende in Ucraina parlano di una decina di vittime nell'esplosione che ha coinvolto l'istituto politecnico di Kerch.Secondo fonti dell'sarebbe esploso nella mensa dell'istituto e che non sono da escludere le piste che porterebbero ad un attentato terroristico. "Questa ipotesi è al vaglio", ha confermato ai media russi il portavoce, Dmitry Peskov. Il centro regionale di Medicina delle catastrofi dellaha fatto invece sapere che l'esplosione al politecnico di Kerch ha prodotto "secondo dati preliminare" 10 vittime. L'Agenzia antidi Mosca ha confermato l'esplosione: secondo quanto riferisce il portavoce della commissione russa ...