Crimea | ordigno esplode all' università di Kerch | 10 morti e 70 feriti

Attentato in un’università in Crimea con un ordigno pieno di schegge : 10 morti e 70 feriti : Un ordigno è esploso nell’istituto politecnico di Kerch, in Crimea, uccidendo almeno dieci persone. I feriti sono decine, tra 50 e 70 a seconda delle fonti. Si teme che tra le vittime vi siano molti ragazzi e adolescenti che studiavano nella scuola. Il Cremlino ha subito precisato che potrebbe trattarsi di un attacco terroristico....

