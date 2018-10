Crimea | esplosione al politecnico La polizia | «L’attentatore uno studente»

vanityfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Attentato inAttentato inAttentato inAttentato inUna strage di adolescenti e ventenni in un college in. Sono almeno 18 i morti e 50 i feriti nell’attacco avvenuto all’istitutodi Kerch. La città è strategica all’interno della penisola e fondamentale per il controllo russo sulla regione contesa con l’Ucraina. Ancora non è chiara la ricostruzione dei fatti. All’inizio si è pensato che a causare lo scoppio potesse essere stata una bombola di gas. L’antiterrorismo, che è entrato in azione e sta indagando, ha riferito che si era trattato invece di un «ordigno esplosivo non identificato». L’ordigno è esploso nella mensa dell’istitutodi Kerch. La bomba, probabilmente artigianale, «conteneva elementi metallici» secondo il Comitato Investigativo russo che sta indagando sulla base dell’articolo 205 del codice penale russo, ovvero per ...