Crimea | esplode ordigno in un college | almeno 10 vittime

Bomba esplode nella mensa di un istituto politecnico in Crimea : 10 morti e 70 feriti : Il Centro regionale di Medicina delle catastrofi della Crimea fa sapere che, "secondo i dati preliminari", nell'esplosione all'istituto politecnico di Kerch "sono morte 10 persone". Lo riferisce la Tass. Secondo una fonte nelle forze dell'ordine locali citata sempre dalla Tass, i feriti sarebbero circa 70.L'esplosione è stata causata da "un ordigno" non identificato. Lo fa sapere il Comitato Antiterroristico nazionale citato da RIA ...