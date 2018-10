Crimea - bombe e spari al college : 18 morti - il killer è uno studente. 'Ha agito come Breivik' : bombe contro gli studenti, decine di ragazzi in fuga falciati dai proiettili sparati da uno studente. I loro corpi restano a terra, c'è chi urla e si lamenta, chi chiede aiuto. Almeno 18 persone sono ...

